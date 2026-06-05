Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cierran campaña en Perú con ataques cruzados y un país dividido antes del balotaje

Mientras tanto, <b>Roberto Sánchez </b>cerró su campaña en la avenida de <b>La Peruanidad</b>, en el distrito limeño de <b>Jesús María</b>, donde miles de simpatizantes se congregaron entre banderas andinas, música folclórica y referencias constantes al <b>expresidente Pedro Castillo</b>, encarcelado tras el fallido autogolpe de 2022.El candidato izquierdista <b>lanzó duras críticas contra</b> <b>Fujimori </b>y presentó la elección como una oportunidad para<b> terminar con la corrupción, la impunidad y la concentración del poder político</b>.'Se acabó el caos', afirmó <b>Sánchez </b>ante sus seguidores, quienes respondían con consignas a favor de <b>Castillo </b>y de una mayor representación de las zonas rurales del país.La campaña de <b>Sánchez</b> ha logrado captar el respaldo de <b>sectores descontentos con las élites políticas tradicionales y de ciudadanos que consideran que Castillo fue víctima de una persecución política</b>. Durante meses, el candidato defendió públicamente la posibilidad de otorgarle un indulto.Su ascenso ha sido una de las mayores sorpresas del proceso electoral. Hace apenas unos meses aparecía relegado entre los aspirantes con menor intención de voto dentro de una primera vuelta en la que participaron 35 candidatos.