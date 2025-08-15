  1. Inicio
Qué sucede cuando ignoras a un narcisista

Si los intentos por recuperar tu atención fallan, la situación puede escalar hacia una venganza más agresiva.
Por
Paula Cabalen
  • 15/08/2025 23:00
En algunos casos, ignorar a un narcisista puede ser una excelente idea, especialmente si se mantienen firmes en sus límites. En otras ocasiones, puede generar aún más drama y sufrimiento

Muchas personas se ven en relaciones laborales, de amistad o personales, y están cansadas de sentirse irrespetados por el narcisista, llegando a la conclusión de que discutir una y otra vez no funciona.

Quizás decidan ignorarlos para establecer límites en su relación, o simplemente se sienten tan frustrados que necesitan tiempo para ordenar sus ideas.

Sus reacciones típicas

Un narcisista no reacciona bien a ser ignorado. De hecho, lo odian.

Los narcisistas prosperan con la validación y la atención de los demás. Es así como se sienten poderosos. Ser ignorado tiene el efecto contrario; cuando alguien no está alimentando su ego o su “suministro narcisista”, se sienten amenazados e inseguros. Para un narcisista, esto es un ataque personal y un castigo, y a menudo intentarán castigarte de vuelta de las siguientes maneras:

1. Intentos por recuperar tu atención

Los narcisistas harán lo que sea para que vuelvas a prestarles atención. Esto puede incluir:

Actuar como si nada estuviera pasando: Continuarán enviando mensajes o hablando contigo como si todo estuviera normal. Esta es una forma de gaslighting, una manipulación psicológica que busca confundirte y hacerte dudar de tu propia realidad.

Disculparse y rogar por perdón: Si nunca antes los has ignorado, no te sorprendas si de repente te suplican por tu perdón con promesas grandilocuentes. Ofrecerán ir a terapia o prometerán que “nunca más” se comportarán así. Ten en cuenta que estas promesas no provienen de una culpa genuina, sino de su deseo de preservar su estatus y mantener el poder y el control.

Crear un drama o crisis: De repente, su mamá está en el hospital o su jefe está a punto de despedirlos. Estas “emergencias” buscan despertar tu empatía para que te sientas obligado a responder.

Provocarte celos o enfado: La atención negativa es mejor que ninguna atención en absoluto. Si les molesta que los ignores, intentarán provocar una reacción tuya haciendo cosas que saben que te enojan o publicando fotos para generarte celos.

2. Manipulación

Si los intentos por recuperar tu atención fallan, la situación puede escalar hacia una venganza más agresiva:

Difamación: Muchos narcisistas recurren a la difamación para reasignar la culpa y hacerse pasar por víctimas. Convencerán a tus amigos, familiares y conocidos de lo “terrible” que eres, manipulando la verdad o mintiendo descaradamente para proteger su propia narrativa.

Amenazas: Un narcisista que se siente realmente rechazado puede explotar tus debilidades. Podrían amenazar con llevarte a los tribunales o, en casos más graves, amenazar con hacerse daño a sí mismos para que te sientas culpable y regreses a su lado.

Contactar a tus seres queridos: Podrían llamar a tus familiares o amigos para expresar una supuesta “preocupación” por tu bienestar. Sin embargo, su verdadero objetivo es lograr que tus seres queridos se pongan de su lado, lo que te obligará a responderles.

3. Ignorarte de vuelta

En algunos casos, un narcisista responderá a ser ignorado ignorándote también.

Si bien ignorar a un narcisista puede ser una estrategia poderosa, para que sea efectiva debe ser consistente y permanente. El “contacto cero” es la única forma de evitar que te manipulen o te arrastren de vuelta a su dinámica tóxica.

Espero te sirva como referencia, y siempre consulta a un profesional especializado para este tipo de dinámicas.

