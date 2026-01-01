¿Qué ver en la televisión en estos comienzos del 2026?

Apenas comienza el año y, así como surgen novedades en distintos ámbitos, también las plataformas de televisión por streaming renuevan su oferta. A continuación, La Estrella de Panamá presenta algunas recomendaciones para no perder de vista la pantalla chica y conocer lo nuevo que traen servicios como Netflix, Amazon Prime, y HBO Max.

Bridgerton (Netflix)

Netflix encabeza el calendario de estrenos del 2026 con el regreso de ‘Bridgerton’ en su cuarta temporada. La serie de época - reconocida por su combinación de romance, intriga y una cuidada puesta en escena - continuará explorando nuevas historias dentro de la familia Bridgerton. Su éxito la ha convertido en una de las producciones más vistas de la plataforma tanto en Estados Unidos como en América Latina. La nueva entrega llega este año como una prueba de resistencia para una de las ficciones más representativas de la televisión contemporánea. Más allá del romance, la producción de Shonda Rhimes continúa abordando temas que dialogan con la realidad actual, como la identidad, el deseo, la pertenencia y la libertad individual, pese a su ambientación histórica. La serie mantiene su apuesta por la diversidad en el reparto y por una narrativa accesible. No obstante, en esta ocasión el valor de la serie ya no reside únicamente en el despliegue visual o en el romance idealizado, sino en su capacidad para mantenerse como un referente cultural y adaptarse a un público que, seis años después de su estreno, exige algo más que el típico menú narrativo de lujo, escándalo y finales previsibles.

’A Knight of the Seven Kingdoms’ (HBO Max)

El spin-off ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ desembarca en HBO Max con una propuesta que se aparta deliberadamente del exceso y la grandilocuencia que definieron a ‘Game of Thrones’. Ambientada décadas antes de los grandes conflictos dinásticos de Westeros, la serie adapta las historias de Dunk y Egg, dos personajes errantes cuya travesía por los Siete Reinos ofrece una mirada más cercana y contenida sobre un universo ampliamente conocido por parte del público. Lejos de dragones y guerras a gran escala como en la serie original, la ficción apuesta por el relato de viaje, el honor y la ambigüedad moral, recuperando el espíritu clásico de la fantasía medieval. El tono es más humano: torneos, caminos polvorientos y dilemas éticos sustituyen a las intrigas palaciegas dominadas por el poder y la ambición. Esta elección narrativa funciona como una declaración de intenciones por parte de HBO, que busca revitalizar la franquicia desde la profundidad de los personajes y no desde el espectáculo constante.

’The Pitt’ (HBO Max)

En la misma plataforma, ‘The Pitt’ se ha consolidado como uno de los dramas más sobrios y relevantes de su catálogo reciente. Su regreso en 2026 reafirma la apuesta de HBO Max por relatos contemporáneos que no eluden la incomodidad, en una línea cercana a la explorada por series como ‘The Bear’. Ambientada en un hospital público marcado por la precariedad, la presión institucional y el desgaste emocional, la serie evita el melodrama para centrarse en las tensiones éticas y humanas que atraviesan el sistema sanitario, desde decisiones límite hasta el impacto del trabajo médico en la vida personal de sus protagonistas. Alejada del tono heroico tradicional del drama hospitalario, ‘The Pitt’ adopta una narrativa contenida y casi claustrofóbica, donde cada episodio funciona como un retrato de urgencias morales como clínicas. La cámara acompaña a los personajes sin idealizarlos, exponiendo contradicciones, errores y silencios que pesan tanto como los diálogos. En este sentido, la serie se inscribe en una tradición de ficción social que utiliza el hospital como reflejo de desigualdades más amplias. La serie destaca por su vocación de realismo y su ambición temática. Su fuerza no reside en giros espectaculares, sino en la acumulación de pequeñas decisiones que, episodio tras episodio, construyen una reflexión incómoda sobre el cuidado, la responsabilidad y los límites del sistema.

’The Night Manager’ (Amazon Prime)