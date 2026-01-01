¿Qué ver en la televisión en estos comienzos del 2026?

Netflix encabeza el calendario de estrenos del 2026 con el regreso de ‘Bridgerton’ en su cuarta temporada. La serie de época - reconocida por su combinación de romance, intriga y una cuidada puesta en escena - continuará explorando nuevas historias dentro de la familia Bridgerton. Su éxito la ha convertido en una de las producciones más vistas de la plataforma tanto en Estados Unidos como en América Latina.La nueva entrega llega este año como una prueba de resistencia para una de las ficciones más representativas de la televisión contemporánea. Más allá del romance, la producción de Shonda Rhimes continúa abordando temas que dialogan con la realidad actual, como la identidad, el deseo, la pertenencia y la libertad individual, pese a su ambientación histórica. La serie mantiene su apuesta por la diversidad en el reparto y por una narrativa accesible.No obstante, en esta ocasión el valor de la serie ya no reside únicamente en el despliegue visual o en el romance idealizado, sino en su capacidad para mantenerse como un referente cultural y adaptarse a un público que, seis años después de su estreno, exige algo más que el típico menú narrativo de lujo, escándalo y finales previsibles.