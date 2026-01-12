Registro Nacional de Museos: una herramienta clave para fortalecer la política cultural

Con el objetivo de contar por primera vez con un diagnóstico real del estado de los museos en el país, el <b>Ministerio de Cultura</b> realizó este lunes 12 de enero el<b> lanzamiento oficial del Registro Nacional de Museos y Centros de Visitantes</b>, una herramienta que busca recopilar información clave para la formulación de políticas públicas en materia cultural y patrimonial.<b>El director nacional de Museos, Raúl Castro</b>, explicó que la creación del registro responde a la necesidad de conocer con precisión cuántos museos existen, en qué condiciones operan y cuáles son sus principales necesidades.<i> </i><i>'La idea era poder recopilar la información de manera tal que se pudiera hacer un diagnóstico y que se pudieran establecer las políticas públicas para el apoyo y el desarrollo de los museos. Eso se logró y hoy hacemos el lanzamiento oficial'</i>, señaló.Castro subrayó que el registro no se limita únicamente a museos, sino que también incluye centros de visitantes y espacios museales, lo que permitirá ampliar la mirada sobre la oferta cultural del país. Durante su intervención, el funcionario reconoció que varios proyectos museísticos han enfrentado retrasos, entre ellos <b>el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz</b> y otros museos ubicados en el interior del país. Según explicó, <b>gran parte de las demoras obedecen a los procesos administrativos y contractuales propios de la gestión pública.</b>