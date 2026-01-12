Registro Nacional de Museos: una herramienta clave para fortalecer la política cultural

Con el objetivo de contar por primera vez con un diagnóstico real del estado de los museos en el país, el Ministerio de Cultura realizó este lunes 12 de enero el lanzamiento oficial del Registro Nacional de Museos y Centros de Visitantes, una herramienta que busca recopilar información clave para la formulación de políticas públicas en materia cultural y patrimonial. El director nacional de Museos, Raúl Castro, explicó que la creación del registro responde a la necesidad de conocer con precisión cuántos museos existen, en qué condiciones operan y cuáles son sus principales necesidades. “La idea era poder recopilar la información de manera tal que se pudiera hacer un diagnóstico y que se pudieran establecer las políticas públicas para el apoyo y el desarrollo de los museos. Eso se logró y hoy hacemos el lanzamiento oficial”, señaló. Castro subrayó que el registro no se limita únicamente a museos, sino que también incluye centros de visitantes y espacios museales, lo que permitirá ampliar la mirada sobre la oferta cultural del país. Durante su intervención, el funcionario reconoció que varios proyectos museísticos han enfrentado retrasos, entre ellos el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz y otros museos ubicados en el interior del país. Según explicó, gran parte de las demoras obedecen a los procesos administrativos y contractuales propios de la gestión pública.

Por su parte, la presidenta de la Red de Museos, Adriana Sauto, puso el énfasis en la complejidad de definir qué es un museo en la actualidad, un debate que, recordó, tomó varios años en el Consejo Internacional de Museos. “La diversidad es enorme. Cada país tiene que reconocer cuáles son museos y cuáles no, cuáles son centros de visitantes o espacios con otra intención”, explicó. Sauto destacó que el registro permitirá identificar las tres funciones fundamentales de los museos: la conservación del patrimonio, la investigación y la divulgación. En ese sentido, advirtió que en Panamá solo dos museos realizan investigación de forma constante, una realidad que, a su juicio, debe cambiar si se quiere fortalecer el sector. “La data que obtengamos debe servir para establecer políticas que mejoren el nivel de conservación, divulgación e investigación”, sostuvo. Como parte del proceso, los museos deberán completar un formulario de 29 páginas, que será aplicado con el apoyo de encuestadores, dada su complejidad técnica. La información recolectada pasará a formar parte de una base de datos que será propiedad del Ministerio de Cultura y que constituirá oficialmente el Registro Nacional de Museos y Espacios Museales.

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó que el registro es un paso clave para avanzar hacia un Sistema Nacional de Cultura, una deuda histórica del Estado panameño. “De nada sirve tener data si no sabemos quiénes somos y no conectamos. Si el sistema no tiene la información, los museos pareciera que no existieran, incluso para sustentar un presupuesto ante el Ministerio de Economía y Finanzas”, señaló. Herrera añadió que este marco exige al Ministerio de Cultura lograr el registro de la Red Nacional de Museos y generar una base de datos que permita identificar quiénes son los museos, dónde están y cuáles deben ser los siguientes pasos administrativos, científicos y de investigación. Además, detalló que el proyecto contempla una inversión de 50 mil dólares y una articulación con la red de Ibermuseos, con el objetivo de conectar a Panamá con la región iberoamericana.