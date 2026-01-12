  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Registro Nacional de Museos: una herramienta clave para fortalecer la política cultural

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó que el registro es un paso clave para avanzar hacia un Sistema Nacional de Cultura.
La ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó que el registro es un paso clave para avanzar hacia un Sistema Nacional de Cultura. Cedida
Por
Leiny Pérez
  • 12/01/2026 16:04
La ministra de Cultura, Maruja Herrera, reconoció los atrasos acumulados en el sector cultural y afirmó que, aunque no se justifican, responden a una falta de articulación institucional que ahora se busca corregir.

Con el objetivo de contar por primera vez con un diagnóstico real del estado de los museos en el país, el Ministerio de Cultura realizó este lunes 12 de enero el lanzamiento oficial del Registro Nacional de Museos y Centros de Visitantes, una herramienta que busca recopilar información clave para la formulación de políticas públicas en materia cultural y patrimonial.

El director nacional de Museos, Raúl Castro, explicó que la creación del registro responde a la necesidad de conocer con precisión cuántos museos existen, en qué condiciones operan y cuáles son sus principales necesidades.

“La idea era poder recopilar la información de manera tal que se pudiera hacer un diagnóstico y que se pudieran establecer las políticas públicas para el apoyo y el desarrollo de los museos. Eso se logró y hoy hacemos el lanzamiento oficial”, señaló.

Castro subrayó que el registro no se limita únicamente a museos, sino que también incluye centros de visitantes y espacios museales, lo que permitirá ampliar la mirada sobre la oferta cultural del país.

Durante su intervención, el funcionario reconoció que varios proyectos museísticos han enfrentado retrasos, entre ellos el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz y otros museos ubicados en el interior del país. Según explicó, gran parte de las demoras obedecen a los procesos administrativos y contractuales propios de la gestión pública.

Lanzamiento oficial del Registro Nacional de Museos.
Lanzamiento oficial del Registro Nacional de Museos. Cedida

Por su parte, la presidenta de la Red de Museos, Adriana Sauto, puso el énfasis en la complejidad de definir qué es un museo en la actualidad, un debate que, recordó, tomó varios años en el Consejo Internacional de Museos. “La diversidad es enorme. Cada país tiene que reconocer cuáles son museos y cuáles no, cuáles son centros de visitantes o espacios con otra intención”, explicó.

Sauto destacó que el registro permitirá identificar las tres funciones fundamentales de los museos: la conservación del patrimonio, la investigación y la divulgación.

En ese sentido, advirtió que en Panamá solo dos museos realizan investigación de forma constante, una realidad que, a su juicio, debe cambiar si se quiere fortalecer el sector. “La data que obtengamos debe servir para establecer políticas que mejoren el nivel de conservación, divulgación e investigación”, sostuvo.

Como parte del proceso, los museos deberán completar un formulario de 29 páginas, que será aplicado con el apoyo de encuestadores, dada su complejidad técnica. La información recolectada pasará a formar parte de una base de datos que será propiedad del Ministerio de Cultura y que constituirá oficialmente el Registro Nacional de Museos y Espacios Museales.

Herrera añadió que este marco exige al Ministerio de Cultura lograr el registro de la Red Nacional de Museos.
Herrera añadió que este marco exige al Ministerio de Cultura lograr el registro de la Red Nacional de Museos. Cedida

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó que el registro es un paso clave para avanzar hacia un Sistema Nacional de Cultura, una deuda histórica del Estado panameño. “De nada sirve tener data si no sabemos quiénes somos y no conectamos. Si el sistema no tiene la información, los museos pareciera que no existieran, incluso para sustentar un presupuesto ante el Ministerio de Economía y Finanzas”, señaló.

Herrera añadió que este marco exige al Ministerio de Cultura lograr el registro de la Red Nacional de Museos y generar una base de datos que permita identificar quiénes son los museos, dónde están y cuáles deben ser los siguientes pasos administrativos, científicos y de investigación.

Además, detalló que el proyecto contempla una inversión de 50 mil dólares y una articulación con la red de Ibermuseos, con el objetivo de conectar a Panamá con la región iberoamericana.

Acto de inauguración del Registro Nacional de Museos.
Acto de inauguración del Registro Nacional de Museos. Cedida

Herrera reconoció los atrasos acumulados en el sector cultural y afirmó que, aunque no se justifican, responden a una falta de articulación institucional que ahora se busca corregir. En ese contexto, anunció el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), que aportará encuestadores para agilizar el levantamiento de la información y evitar mayores dilaciones.

“La cultura no es un lujo, es una necesidad”, enfatizó la ministra, al insistir en que los museos deben concebirse como ejes de desarrollo para las comunidades, el turismo, la educación y la identidad nacional. Asimismo, reiteró que tanto los museos públicos como los privados tienen la responsabilidad de custodiar el patrimonio histórico del país.

El lanzamiento del Registro Nacional de Museos marca, según las autoridades, el inicio de una etapa orientada a ordenar, reconocer y fortalecer la red museística panameña, con la promesa de que la información recopilada se traduzca en acciones concretas y sostenibles para el sector cultural.

VIDEOS
Lo Nuevo