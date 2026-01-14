Residente, Orishas y Señor Loop encabezan la edición 2026 del Panama Crossroads

Ya faltan tan solo 15 días para que ocurran uno de los eventos más esperados de la escena cultural contemporánea: el Panama Crossroads, que se llevará a cabo entre este 29, 30 y 31 de enero. Aquí, están algunos de los artistas más destacados que vendrán a la edición de este año.

Residente – cuyo nombre real es conocido como René Pérez Joglar – es uno de los artistas más representativos de la escena musical puertorriqueña. Mayormente conocido por ser el líder de Calle 13 – con quien realizó éxitos como ‘Atrévete Te Te’ o ‘Suave’ – en los últimos años logró cosechar una gran carrera como solista compartiendo duetos con artistas legendarios como el panameño Rubén Blades o el cubano Silvio Rodríguez.