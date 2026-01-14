  1. Inicio
Vida y cultura
CULTURA

Residente, Orishas y Señor Loop encabezan la edición 2026 del Panama Crossroads

Parte de la cartelera del Panama Crossroads.
Parte de la cartelera del Panama Crossroads. Tomado de Instagram
Por
José Vilar
  14/01/2026 20:31
A 15 días de su inicio, el Panama Crossroads calienta motores con un cartel estelar que incluye a Residente, la agrupación cubana Orishas y bandas panameñas como Señor Loop y Entre Nos, consolidando al festival como una de las citas clave de la escena cultural contemporánea del país

Ya faltan tan solo 15 días para que ocurran uno de los eventos más esperados de la escena cultural contemporánea: el Panama Crossroads, que se llevará a cabo entre este 29, 30 y 31 de enero. Aquí, están algunos de los artistas más destacados que vendrán a la edición de este año.

Residente – cuyo nombre real es conocido como René Pérez Joglar – es uno de los artistas más representativos de la escena musical puertorriqueña. Mayormente conocido por ser el líder de Calle 13 – con quien realizó éxitos como ‘Atrévete Te Te’ o ‘Suave’ – en los últimos años logró cosechar una gran carrera como solista compartiendo duetos con artistas legendarios como el panameño Rubén Blades o el cubano Silvio Rodríguez.

La agrupación cubana ORISHAS es otra de las novedades destacadas del Panama Crossroads, influyentes en el hip hop latino además de ser pioneros por fusionar rap con son cubano, salsa, rumba y música afrocubana. El grupo se dio a conocer internacionalmente tras establecerse en Europa, manteniendo una fuerte identidad cultural relacionada a su país en sus letras y sonidos.

Señor Loop es una de las bandas de rock nacionales de mayor recorrido en el país. La agrupación – encabezada por Lilo Sánchez – es conocida por su mezcla rock, electrónica ligera y ritmos latinos. Entre sus discos destacados, ‘Madretambor’ (2010) y ‘Vikorg’ (2013).

Entre Nos, también estará presente. Esta agrupación – liderada por Robert Spratt – contiene temas como ‘Trippy Beach’ y ‘Pa’ Que Te Muevas’, mezclando el rock con el funk logrando un resultado que marcó pauta en el panorama indie panameño.

