Rigoberta Menchú y Carmen Aristegui encabezarán el festival de ideas ‘Voces por Nuestra Región’ en Panamá

La activista guatemalteca Rigoberta Menchú y la periodista mexicana Carmen Aristegui así como destacadas voces de la cultura latinoamericana formarán parte de la agenda del festival de ideas ‘Voces por Nuestra Región’, el cual se desarrollará en paralelo al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El festival – el cual se realizará de forma gratuita el próximo 27 de enero en el Panamá Convention Center – tiene como uno de sus principales objetivos el posicionamiento de la cultura como motor estratégico del desarrollo económico, social y sostenible en la región. En tanto, la programación cultural versará de diversas actividades tales como ferias culturales, conversatorios, foros de innovación, mesas sectoriales y sesiones de co-creación.

Dichos contenidos abordarán temas claves como música, literatura, arte originario y contemporáneo, moda sostenible, plataformas digitales, infraestructura cultural y políticas públicas diseñadas para pensar a la cultura como un activo importante capaz de aportar a las economías.

Entre los eventos a destacar está el conversatorio ‘La cultura como infraestructura vital’, en el que Menchú estará acompañada de la curadora de la Bienal de Sao Paulo (Brasil) Keyna Elison, para reflexionar sobre el papel de la cultura como base del desarrollo sostenible e inclusivo de la región. Mientras que Aristegui formará parte junto con el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez del panel ‘Ocuparse de lo público’, que dialogará sobre el rol del escritor, el intelectual y el periodista frente a los desafíos contemporáneos.

Por otro lado, la agenda del evento tendrá también entre sus principales exponentes a referentes panameños del arte, la cultura y la gastronomía tales como el coleccionista y promotor de arte Antonio Murzi, y el chef y dueño del grupo Maito Mario Castrellón.

Con el objetivo de cumplir su premisa como una plataforma para intercambiar ideas en pro del fortalecimiento de la cultura y las industrias creativas en la región, el evento tendrá un festival de ideas. El director del Liceo Villa Cerro Castillo (Chile) Franco Núñez, Mario Rivera de Flades Orquesta Santa Ana de Velasco de La Chiquitanía (Bolivia), la directora ejecutiva de CORFI, Colombia Lina Mondragón (Festival de Magia de Ambalema), y la escritora Velia Vidal, directora de la Fundación Motete (Chocó, Colombia) estarán entre los participantes de este cónclave.

Si bien el acceso al festival es gratuito, requiere un registro previo a través del enlace www.caf.com/festivalcaf. En dicho sitio web, también encontrará la agenda completa del festival cultural que acompañará la celebración del foro del CAF.