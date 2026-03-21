RM de BTS no falló a ARMY pese al fuerte esguince: este fue el diagnóstico que recibió

El esperado regreso de BTS estuvo cargado de emoción, pero también de preocupación. Kim Namjoon, conocido como RM, se presentó en el escenario pese a haber sufrido una lesión en el tobillo días antes del evento “BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG”.

El líder del grupo redujo su participación en el show, pero aun así decidió formar parte de este momento clave junto a sus compañeros y millones de fans alrededor del mundo.

Una lesión que encendió las alarmas

El incidente ocurrió el 19 de marzo, durante un ensayo previo al comeback. Tras el accidente, RM fue trasladado a un hospital, donde se le realizaron estudios médicos detallados.

El diagnóstico confirmó un esguince en el hueso navicular accesorio, rotura parcial de ligamentos y una contusión en el astrágalo. Como parte del tratamiento, su pierna fue inmovilizada con yeso y se le indicó limitar su movilidad por al menos dos semanas.

La noticia generó inmediata preocupación entre ARMY, especialmente por la cercanía del concierto de regreso.

Un regreso histórico con limitaciones

El evento “BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG”, realizado el 21 de marzo en Gwanghwamun, uno de los escenarios más emblemáticos de Corea del Sur, se llevó a cabo tal como estaba previsto.

Siguiendo las recomendaciones médicas, RM redujo su actividad en el escenario, especialmente en las coreografías. Aun así, estuvo presente en la medida de lo posible, participando en el show junto al resto del grupo.

Su aparición, aunque limitada físicamente, se convirtió en uno de los momentos más comentados del regreso de BTS.

ARMY reaccionó con intensidad

Como es característico del fandom, la reacción fue inmediata.

Las redes sociales se llenaron de mensajes que reflejaron una mezcla de orgullo y preocupación. Por un lado, los fans destacaron el compromiso de RM al no ausentarse; por otro, insistieron en la importancia de su recuperación.

Para ARMY, este regreso no solo representó música, sino también un reencuentro emocional con el grupo tras años de espera.

Más allá del espectáculo, la presencia de RM en el escenario, aun con restricciones, terminó siendo uno de los símbolos más fuertes del regreso.