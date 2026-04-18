Roberto E. King: “Urge una plataforma segura que garantice la supervivencia del festival”

El jueves 16 de abril en el Teatro Nacional se inauguró la 15ª edición del Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE Panamá 2026). La destacada bailarina y coreógrafa valenciana Sol Picó presentó “Malditas plumas”, una pieza en la que rinde homenaje a las grandes divas del teatro y del cabaret europeos y, en especial, del Paralelo, emblemático centro del espectáculo nocturno barcelonés. Roberto Enrique King, fundador y director del festival, conversó con El Visitante acerca de los desafíos financieros que enfrenta esta edición. Por su parte, Verónica Arosemena, nueva directora de Cultura y Educación Cívica de la Alcaldía de Panamá, nos compartió las gestiones que está impulsando para respaldar el festival el próximo año.

¿En qué se diferencia este año el Festival Internacional de Artes Escénicas respecto a ediciones anteriores?

Este año celebramos la 15ª edición del FAE, una fecha emblemática que conmemoramos con una cuidada selección de lo mejor del teatro y la danza internacional, aunque no tan amplia como hubiésemos deseado debido a la falta de patrocinio. Esta edición, más compacta y controlada, sigue siendo una ventana de alto nivel sobre lo que ocurre en el mundo de las artes escénicas. Además de ser una vitrina internacional, mantenemos otros segmentos clave del festival. Por ejemplo, actualizaremos profesionalmente a nuestros artistas y estudiantes en el Lab Formativo FAE; llevaremos el proyecto artístico-educativo “El Fae Llega A Las Escuelas Del Barrio” a la niñez de San Felipe, Santa Ana, Calidonia y El Chorrillo; y conectaremos con el público general a través de FAE al Aire Libre, que se celebrará hoy domingo 19 de abril en el parque V Centenario del Casco Antiguo. Uno de los grandes logros de esta 15ª edición será salir de la capital y presentarnos en el Centro de Arte y Cultura de la ciudad de Colón, donde el programa ““El Fae Llega A Las Escuelas Del Barrio”llevará teatro infantil a niños de cuatro escuelas públicas primarias.

¿Cuál es la importancia de los proyectos públicos y educativos dentro del festival? Especialmente de las actividades de hoy domingo

Más allá de nuestro empeño en traer lo mejor del teatro y la danza, especialmente de Iberoamérica, nos preocupa profundamente mantener los programas de impacto social. Queremos que el festival sea de todos y para todos, potenciar a nuestros artistas escénicos—en especial a los más jóvenes—y abrir la mente de niños que nunca, o rara vez, han estado en contacto con las artes escénicas. También estamos formando nuevos públicos y proporcionando entretenimiento y ocio de calidad a familias sin acceso habitual a los teatros. En resumen, buscamos estimular y promover el disfrute de los derechos culturales para todos, ¡como debe ser!

¿Qué entidades apoyan al festival?

Nuestro principal patrocinador es el Ministerio de Cultura. También contamos con el respaldo del GECU de la Universidad de Panamá—cuna del festival—y del Banco Nacional, que nos aporta recursos económicos. Otras entidades que tradicionalmente nos apoyan no han podido hacerlo este año, por supuestos recortes de gastos. Recibimos además el valioso apoyo de embajadas, que facilitan la presencia de compañías y maestros invitados, como la Embajada de España a través del Centro Cultural de España, la Embajada de Argentina y la Alianza Francesa. La Fundación Carbonell ha colaborado con la llegada de artistas cubanos y la Unión Europea nos ayudó con el alojamiento de los invitados. La empresa privada, aunque pocas veces ha contribuido económicamente, ha permitido financiar parte del presupuesto mediante canjes publicitarios y otras fórmulas. El FAE se realiza, en gran medida, con fondos públicos. Sin embargo, cada año debemos gestionar nuevamente estos apoyos, con resultados variables según las circunstancias. Por ello, urge una plataforma segura —y permanente— que garantice la supervivencia a largo plazo del festival. En este sentido, estamos trabajando con la diputada Paulette Thomas —quien, como actriz, comprende las dificultades de la producción escénica— para llevar la Ley del FAE a la Asamblea Nacional.

¿Por qué se eligió “Malditas plumas” para inaugurar el festival?

Porque Sol Picó es una de las coreógrafas y bailarinas más vigorosas de España: tenaz, potente, empática, total. La obra es un tour de force donde demuestra que está por encima de la edad y, como dice el refrán, “más sabe el diablo (o la diabla) por viejo que por diablo”. Es un espectáculo ideal para abrir e impactar. Además, es un homenaje a las mujeres en la escena—en este caso a las vedettes—pero extensible a todas aquellas que han luchado por su espacio con pasión y entrega. Hoy domingo, desde las 5 p.m., el FAE al Aire Libre se celebrará, gratis, en la plaza Vº Centenario del Casco Antiguo. Incluirá teatro, danza, música, circo contemporáneo y actividades interactivas para toda la familia. El autor es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA).

Verónica Arosemena, en fecha reciente asumiste la dirección de Cultura de la Alcaldía. ¿De qué manera ha apoyado la Alcaldía al festival este año?