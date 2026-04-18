Roberto E. King: “Urge una plataforma segura que garantice la supervivencia del festival”

Nuestro principal patrocinador es el Ministerio de Cultura. También contamos con el respaldo del GECU de la Universidad de Panamá—cuna del festival—y del Banco Nacional, que nos aporta recursos económicos. Otras entidades que tradicionalmente nos apoyan no han podido hacerlo este año, por supuestos recortes de gastos. Recibimos además el valioso apoyo de embajadas, que facilitan la presencia de compañías y maestros invitados, como la Embajada de España a través del Centro Cultural de España, la Embajada de Argentina y la Alianza Francesa. La Fundación Carbonell ha colaborado con la llegada de artistas cubanos y la Unión Europea nos ayudó con el alojamiento de los invitados.La empresa privada, aunque pocas veces ha contribuido económicamente, ha permitido financiar parte del presupuesto mediante canjes publicitarios y otras fórmulas. El FAE se realiza, en gran medida, con fondos públicos.Sin embargo, cada año debemos gestionar nuevamente estos apoyos, con resultados variables según las circunstancias. Por ello, urge una plataforma segura —y permanente— que garantice la supervivencia a largo plazo del festival. En este sentido, estamos trabajando con la diputada Paulette Thomas —quien, como actriz, comprende las dificultades de la producción escénica— para llevar la Ley del FAE a la Asamblea Nacional.