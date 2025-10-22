Rubén Blades, nuevo miembro de la misma Academia que Albert Einstein y Thomas Jefferson

El cantautor panameño Rubén Blades oficializó este fin de semana su ingreso como nuevo miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y Ciencias (The American Academy of Arts and Sciences - AAAS), una de las sociedades académicas más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos.

Esta distinción coloca al cantautor panameño en el mismo escenario de figuras históricas y científicas de renombre mundial.

El nombramiento de Blades fue anunciado en el mes de abril; sin embargo, no se formalizó hasta el pasado fin de semana, reconociendo la excelencia del panameño en las artes y las humanidades. La ceremonia se realizó en el emblemático Sanders Theater de la Universidad de Harvard, donde Rubén Blades fue invitado a firmar el libro de la Academia para oficializar su participación.

A través de sus redes, Blades destacó la trayectoria de la institución, fundada en 1789 por próceres como John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson.

Con esta distinción, Rubén Blades se une a un selecto grupo de figuras que incluye a mentes maestras de la historia moderna. En su publicación, el panameño destacó que, con su firma, se agrega a figuras que lo precedieron, mencionando al científico y premio Nobel Albert Einstein, al astrónomo y divulgador Carl Sagan y a otros íconos culturales como Lin-Manuel Miranda y Paul McCartney.

“A nombre de Panamá agradecemos esta distinción que aceptamos en representación también de Latinoamérica entera”, concluyó Blades.

La Academia Estadounidense de las Artes y Ciencias, que celebra la excelencia en ciencias, artes y humanidades, actualmente tiene más de 4.500 miembros activos en Estados Unidos y cerca de 600 miembros honorarios extranjeros.