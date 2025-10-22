Rubén Blades, nuevo miembro de la misma Academia que Albert Einstein y Thomas Jefferson

El <b><a href="/tag/-/meta/ruben-blades">cantautor panameño Rubén Blades</a></b> oficializó este fin de semana su ingreso como nuevo miembro de la <b>Academia Estadounidense de las Artes y Ciencias (The American Academy of Arts and Sciences - AAAS),</b> una de las sociedades académicas más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos.Esta distinción coloca al <b>cantautor panameño en el mismo escenario de figuras históricas y científicas de renombre mundial.</b>El nombramiento de Blades fue anunciado en el mes de abril; sin embargo, no se formalizó hasta el pasado fin de semana, <b>reconociendo la excelencia del panameño en las artes y las humanidades.</b> La ceremonia se realizó en el emblemático Sanders Theater de la Universidad de Harvard, donde <b>Rubén Blades</b> <b>fue invitado a firmar el libro de la Academia para oficializar su participación.</b>A través de sus redes, Blades destacó la trayectoria de la institución, fundada en 1789 por próceres como <b>John Adams, Benjamin Franklin</b> y <b>Thomas Jefferson</b>.Con esta distinción, <b>Rubén Blades</b> <b>se une a un selecto grupo de figuras que incluye a mentes maestras de la historia moderna.</b> En su publicación, el panameño destacó que, con su firma, se agrega a figuras que lo precedieron, mencionando al científico y premio Nobel <b>Albert Einstein</b>, al astrónomo y divulgador <b>Carl Sagan</b> y a otros íconos culturales como <b>Lin-Manuel Miranda</b> y <b>Paul McCartney</b>.<b>'A nombre de Panamá agradecemos esta distinción que aceptamos en representación también de Latinoamérica entera'</b>, concluyó Blades.<b>La Academia Estadounidense de las Artes y Ciencias</b>, que celebra la excelencia en ciencias, artes y humanidades, actualmente tiene más de 4.500 miembros activos en Estados Unidos y cerca de 600 miembros honorarios extranjeros.