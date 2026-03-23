Rubén Blades opina sobre Cuba: “Cualquier cambio es motivo de alegría”

El cantante y compositor Rubén Blades aseguró recientemente, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, que cualquier cambio en la deriva política de Cuba es motivo de alegría debido al “sufrimiento” que padece el pueblo de la isla.

“Cualquier persona que conoce el sufrimiento que ha pasado la población de esa isla, a manos del comunismo y del imperialismo (...), está contenta de que se produzca un cambio; por mi parte, yo sí”, manifestó Blades en Austin (Estados Unidos), mientras participaba en el famoso festival South by Southwest, un evento anual que congrega conferencias y actividades relacionadas con cine, medios interactivos y música.

Sobre la represión que se lleva a cabo en medio de la crisis política y social en Cuba, Blades consideró que el régimen cubano sigue utilizando este método para sostenerse en el poder. “Las fuerzas de la oposición están o encarceladas o dispersas, así que Cuba va a necesitar mucha ayuda para poder reorganizarse”, agregó el también activista, cuya madre fue la actriz y música cubana Anoland Díaz.

En cambio, consideró que la operación llevada a cabo por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 3 de enero para capturar al líder depuesto venezolano Nicolás Maduro y su eventual reemplazo por la actual líder interina Delcy Rodríguez fue una especie de recambio dentro de las estructuras de poder en Venezuela.

“En Venezuela sacaron a uno y quedó la otra. Sacaron al gerente, pero la compañía sigue andando. No sé qué arreglo es ese”, se preguntó Blades. “Pero uno tiene que esperar lo mejor y, sobre todo, que las cosas las decida el pueblo de Cuba, que ha sufrido mucho (...); lo mismo con Venezuela”, opinó.

En todo caso, Rubén Blades manifestó su oposición a todo tipo de imperialismos, haciendo alusión a su tema realizado en 1981 junto a Willie Colón, titulado “Tiburón”, con el cual realiza una crítica expresa al intervencionismo estadounidense en América Latina.

“Los tiburones son de muchas clases (...). La gente se ha concentrado en el imperialismo estadounidense, pero también existe el imperialismo en Rusia y en China... [El imperialismo] siempre va a existir mientras haya países que crean que, por ser superiores en fortaleza, pueden hacer lo que les dé la gana”.

También tuvo un sentido homenaje para quien fuera su compañero en la música, Willie Colón. “No siento que se ha muerto, sino que ha pasado a otro plano. Ahora posiblemente es cuando empieza a vivir de verdad”, expresó Blades, haciendo alusión a los quebrantos de salud que Colón atravesó antes de morir.