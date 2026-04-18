Rubén Blades revive en vinilo: descubren rara grabación en ‘Panama Latin Treasures’

Lo que bien puede considerarse como una rareza musical histórica y de las primeras grabaciones del salsero Rubén Blades, está incluida en una edición limitada en vinilo del álbum Panama Latin Treasures en homenaje a la música panameña que se presenta este sábado en el país centroamericano con motivo del Record Store Day (RSD).

Se trata de la melodía Retazo, con una letra de Joel Medina y Jaime Porcell, cantada por Blades con la orquesta de Nacho Molino y que aparece junto a otros 11 temas en este disco que trae una variada muestra de ritmos latinos populares en Panamá entre los años 60 y 70.

El coleccionista y curador de esta producción musical es José Jota Ortiz -junto al músico y bajista Diego Varela- quien dijo a EFE que la canción es la “segunda grabación” en Panamá de Blades, después de una de boleros con el grupo Dismeños.

“Es súper interesante ver cómo es el verdadero origen de él como salsero (...) y donde está su base musical”, indicó Ortiz.

Ortiz asegura que muy pocos panameños han escuchado esta canción de Blades, quizá los de la “vieja guardia” la conozcan y calcula, sin mucha “certeza”, que puede ser de finales de los 60, antes de empezar a cantar con la agrupación Los Salvajes del Ritmo, que junto con Bush y sus Magníficos, fueron sus primeros pasos como vocalista en grupos panameños, antes de su sociedad con el recientemente fallecido Willie Colón, en 1977, mientras estudiaba ciencias políticas y derecho.

‘Jota’ es uno de los pocos en conservar en buenas condiciones un ejemplar de este sencillo de 45 RPM de Blades con Nacho Molino.

Segundo disco de Panamá en Record Store Day

Panama Latin Treasures es el segundo disco panameño que entra en la lista del Record Store Day (RSD) tras el Panama’s Soul Gems en 2022.

El origen del RSD se remonta a 2007, cuando el dueño de la tienda de discos Criminal Records en Estados Unidos, Eric Levin, y cinco compañeros del gremio dieron inicio a una celebración de la cultura en las tiendas de discos independientes del país norteamericano.

Así, cada año, las ediciones especiales en vinilo, lanzamientos de CD y otros productos están hechos exclusivamente para el día.

La producción es del sello discográfico panameño Tamayo Records en colaboración con la tienda de discos Longplay, embajador oficial del RSD y donde se lanza hoy este álbum en formato físico con una edición limitada de 1.500 copias para coleccionistas con varios géneros musicales.

Los temas son interpretados en su mayoría por artistas panameños, con la sola excepción del dominicano Rafael Labasta, quien residió por mucho tiempo en Panamá.

Jorge Luis Escobar, CEO de Tamayo Records, dijo a EFE que “todas las canciones que aparecen en ese álbum fueron grabadas y producidas por ellos, en los años 60 y 70”.

La mayoría son composiciones originales, pero hay temas como ‘Don Lengua’, un clásico cubano de Ignacio Piñeiro interpretado por la orquesta Nueva Vida; ‘El ratón’ de Joe Cuba y Cheo Feliciano, que lo toca el grupo Scorpio; y el tema ‘Puerto Rico’ de Eddie Palmieri, versionado por los Exciters.