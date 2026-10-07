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Salud

Cáncer de mama en Panamá: casos aumentaron 13.7% en un año, afirma el Oncológico

El ION reiteró que la prevención temprana forman parte de las principales herramientas para enfrentar el cáncer.
El ION reiteró que la prevención temprana forman parte de las principales herramientas para enfrentar el cáncer. DepositPhotos
Por
Leiny Pérez
  • 07/10/2026 15:41
El director de la institución insiste en que la detección temprana puede marcar una diferencia en el tratamiento y la sobrevida

El cáncer de mama continúa siendo uno de los principales desafíos oncológicos en Panamá. Los registros del Instituto Oncológico Nacional (ION) muestran que los casos aumentaron de 1,144 en 2024 a 1,301 en 2025, lo que representa un incremento de 13.7%. En lo que va de 2026, la institución contabiliza 591 casos.

Ante estas cifras, el ION aprovechó el mes de octubre para reforzar el llamado a las mujeres a mantener sus controles de salud y no esperar a presentar síntomas para realizarse las pruebas de detección.

El director general del ION, Julio Javier Santamaría Rubio, destacó que octubre permite poner el foco sobre dos de los cánceres más frecuentes en la población: el de mama en mujeres y el de próstata en hombres.

“Detectarlo a tiempo salva vidas”, enfatizó Santamaría, quien explicó que una de las dificultades del cáncer es que puede desarrollarse durante un período sin producir molestias.

Una enfermedad que puede avanzar sin síntomas

El especialista resaltó el papel de la mamografía para identificar alteraciones en la mama antes de que puedan ser detectadas mediante la palpación.

Por ello, recomendó incorporar este examen a los controles de salud y establecer una fecha para realizarlo, sin limitar la prevención al mes de octubre.

La ausencia de síntomas no significa necesariamente que no exista una enfermedad. Una lesión puede crecer sin provocar molestias y, cuando aparece un bulto que puede palparse, el cáncer podría encontrarse en una etapa más avanzada.

Santamaría insistió en que la detección temprana permite identificar la enfermedad antes de que aparezcan señales evidentes y puede facilitar el abordaje médico.

El llamado también es para los hombres

Durante la jornada de concienciación, el director del ION también llamó a los hombres a mantener controles para la detección temprana del cáncer de próstata.

Entre las pruebas utilizadas se encuentran el antígeno prostático específico (PSA) y la evaluación clínica. La frecuencia de los controles debe determinarse con el médico, tomando en cuenta factores como la edad y los antecedentes familiares.

Los antecedentes también son relevantes. Los hombres con familiares cercanos que hayan padecido cáncer de próstata pueden presentar un mayor riesgo y deben conversar con su médico sobre sus controles.

En 2024, el ION registró 581 casos de cáncer de próstata.

Detectar antes para tratar a tiempo

Santamaría, quien es oncólogo médico, señaló que cuando los pacientes llegan con una enfermedad avanzada pueden requerir tratamientos más complejos, que pueden incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia.

Los avances científicos han permitido mejorar la sobrevida de los pacientes con cáncer, pero el objetivo, subrayó el especialista, debe ser identificar la enfermedad lo más temprano posible.

“Lo que buscamos es una población saludable, mujeres y hombres sin síntomas que sean responsables”, afirmó.

El ION reiteró que la prevención y la detección temprana forman parte de las principales herramientas para enfrentar el cáncer. Mantener los controles médicos y consultar ante cualquier señal de alerta puede contribuir a identificar la enfermedad en etapas más tempranas.

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