Heliconia: la primera línea cosmética diseñada para la piel del trópico

El mercado cosmético internacional, históricamente centrado en los estándares de belleza y clima de Europa y Norteamérica, comienza a mirar hacia una región hasta ahora subatendida: el trópico. En ese contexto surge Heliconia, una nueva marca panameña que desarrolla productos formulados específicamente para las condiciones de calor, humedad y exposición ambiental propias de estas latitudes.

Su fundadora, Yolanda Shenkin, concibió el proyecto tras experimentar los contrastes entre vivir en el trópico y residir en países con estaciones frías. “Durante años observé cómo la mayoría de los productos para el cuidado de la piel estaban diseñados para climas secos o templados. En ambientes tropicales, esas texturas resultaban pesadas o ineficaces. Comprendí que era necesario crear fórmulas pensadas desde el inicio para este tipo de piel”, explicó la empresaria.

Heliconia se presenta como la primera línea cosmética tropical desarrollada desde una perspectiva científica adaptada al entorno. Su objetivo, señala la marca, es atender las necesidades específicas de la piel sometida a altas temperaturas, humedad constante y exposición al sol, sin sacrificar la calidad o la elegancia del producto.

Colección inicial

La marca lanza tres productos principales:

Face Toner, un tónico facial ligero que combina té verde, jengibre, flor de loto, madreselva y mango. Su fórmula antioxidante busca equilibrar y refrescar la piel sin resecarla.

Sensuous Body Oil, un aceite corporal ultraligero enriquecido con vitamina E natural, que se absorbe rápidamente sin dejar residuos grasos y aporta una fragancia de rosas salvajes y verbena.

Scrub de Café Arábico y Menta, diseñado para exfoliar, revitalizar y proteger la piel de los efectos del calor y la contaminación.

Distribución y expansión

Fiel a su modelo independiente, Heliconia comercializa sus productos a través de su plataforma digital oficial en Panamá, con entregas a domicilio en un plazo máximo de 48 horas. Además, inicia su expansión internacional con presencia en Estados Unidos, Puerto Rico y Hawái, con operaciones logísticas centralizadas en Miami.

Los productos también pueden adquirirse mediante Amazon US y el sitio web www.heliconiapty.com, con redireccionamiento automático según la ubicación del cliente.

Heliconia representa un nuevo enfoque dentro de la industria cosmética regional: la formulación de productos creados desde y para el trópico, con base científica, diseño de lujo y proyección internacional.