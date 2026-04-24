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Vida y cultura

¡San Felipe de fiesta! Casco Peatonal celebra su primer aniversario este domingo 26 de abril

Casco Peatonal celebra con tamboritos, ferias y espectáculos artísticos
Casco Peatonal celebra con tamboritos, ferias y espectáculos artísticos Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/04/2026 15:07
Este domingo 26 de abril se celebrará el aniversario del Tamborito del Callejón en San Felipe.

La Alcaldía de Panamá invita a la población a participar en el primer aniversario del Tamborito del Callejón, que se celebrará en el Casco Peatonal de San Felipe este domingo 26 de abril, a partir de las 2:00 p.m.

El evento iniciará en la Calle de Las Molas con un recorrido cargado de tradición y orgullo nacional, como homenaje a Colaquito Cortez.

El Casco Peatonal, una iniciativa de la Alcaldía de Panamá, transforma esta emblemática zona histórica en un espacio cultural con presentaciones de música en vivo, oferta gastronómica, emprendimientos y expresiones folclóricas, en horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

El Tamborito del Callejón reúne a agrupaciones representativas de la identidad nacional, con músicos y bailarines que interactúan con el público, generando un ambiente participativo y lleno de tradiciones panameñas.

Detalles de las actividades del domingo 26 de abril

La jornada, organizada por la Alcaldía de Panamá, iniciará desde tempranas horas del día en distintos puntos del Casco Antiguo, y culminará con la tradicional celebración de cumpleaños a las 6:00 p.m.

Desde las 6:00 a.m., el Mercado San Felipe Neri ofrecerá venta de fritangas, carnes y vegetales, mientras que al mediodía se realizará el tradicional “Chacaldo” de pollo, acompañado de música en vivo y artesanías.

En la Plaza Herrera se desarrollarán durante todo el día bazares de donación de ropa y calzado en buen estado, atención para mascotas y vitrinas de emprendedores. Por su parte, la Plaza de Francia será escenario de una experiencia artística con pintura en vivo, exhibición de murales y grafitis.

La Casa de la Municipalidad presentará el espectáculo “Tamboreras”, una fusión de tamborito y cumbia panameña con influencias del son y el danzón cubano, en homenaje a su creador, Ricardo Fábrega.

En Calle Quinta, el local La Tasca La Candelaria recreará la tradicional Feria de Sevilla con una propuesta cultural abierta durante todo el día. Mientras tanto, en Calle Las Molas, a partir de las 2:00 p.m., se realizará el “Tamborito del Callejón”, que recorrerá el Casco Antiguo con música y bailes típicos.

A partir de las 6:30 p.m., la Plaza Catedral ofrecerá una tarima artística con presentaciones de danzas étnicas, folclore, orquestas de salsa y canto tradicional. En tanto, el Parque Centenario será sede, desde la tarde hasta la medianoche, del “Spot de La Playita”, con música electrónica, ambiente festivo y emprendimientos.

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