¡San Felipe de fiesta! Casco Peatonal celebra su primer aniversario este domingo 26 de abril

La jornada, organizada por la Alcaldía de Panamá, iniciará desde tempranas horas del día en distintos puntos del Casco Antiguo, y culminará con la tradicional celebración de cumpleaños a las 6:00 p.m.Desde las 6:00 a.m., el Mercado San Felipe Neri ofrecerá venta de fritangas, carnes y vegetales, mientras que al mediodía se realizará el tradicional 'Chacaldo' de pollo, acompañado de música en vivo y artesanías.En la Plaza Herrera se desarrollarán durante todo el día bazares de donación de ropa y calzado en buen estado, atención para mascotas y vitrinas de emprendedores. Por su parte, la Plaza de Francia será escenario de una experiencia artística con pintura en vivo, exhibición de murales y grafitis.La Casa de la Municipalidad presentará el espectáculo 'Tamboreras', una fusión de tamborito y cumbia panameña con influencias del son y el danzón cubano, en homenaje a su creador, Ricardo Fábrega.En Calle Quinta, el local La Tasca La Candelaria recreará la tradicional Feria de Sevilla con una propuesta cultural abierta durante todo el día. Mientras tanto, en Calle Las Molas, a partir de las 2:00 p.m., se realizará el 'Tamborito del Callejón', que recorrerá el Casco Antiguo con música y bailes típicos.A partir de las 6:30 p.m., la Plaza Catedral ofrecerá una tarima artística con presentaciones de danzas étnicas, folclore, orquestas de salsa y canto tradicional. En tanto, el Parque Centenario será sede, desde la tarde hasta la medianoche, del 'Spot de La Playita', con música electrónica, ambiente festivo y emprendimientos.