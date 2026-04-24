¡San Felipe de fiesta! Casco Peatonal celebra su primer aniversario este domingo 26 de abril

La Alcaldía de Panamá invita a la población a participar en el primer aniversario del Tamborito del Callejón, que se celebrará en el Casco Peatonal de San Felipe este domingo 26 de abril, a partir de las 2:00 p.m. El evento iniciará en la Calle de Las Molas con un recorrido cargado de tradición y orgullo nacional, como homenaje a Colaquito Cortez. El Casco Peatonal, una iniciativa de la Alcaldía de Panamá, transforma esta emblemática zona histórica en un espacio cultural con presentaciones de música en vivo, oferta gastronómica, emprendimientos y expresiones folclóricas, en horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. El Tamborito del Callejón reúne a agrupaciones representativas de la identidad nacional, con músicos y bailarines que interactúan con el público, generando un ambiente participativo y lleno de tradiciones panameñas.

Detalles de las actividades del domingo 26 de abril