‘Smoke Arena’: la competencia de parrilla que pondrá a prueba a los mejores asadores en Panamá

Este próximo 25 de abril comenzará una de las competencias gastronómicas más esperadas en el ámbito de la parrilla: ‘Smoke Arena’, en la que los asadores competirán en duelos individuales de alta exigencia técnica, enfocados en la preparación de costillas bajo un formato de eliminación directa.

El evento —que se desarrollará en las instalaciones del restaurante BBQ Fellas— reunirá a destacados competidores del mundo de la parrilla en un formato que, según una nota de prensa, busca elevar la industria de la barbacoa en Panamá, al tiempo que aspira a consolidar este tipo de encuentros como una referencia dentro del calendario gastronómico del país.

Asimismo, la escogencia de los emparejamientos se llevó a cabo en días recientes por parte del comité organizador de ‘Smoke Arena’, definiendo así los duelos individuales que darán inicio a la competencia.

“La estructura de eliminación directa eleva la exigencia en cada ronda y obliga a cada competidor a dar lo mejor desde el primer momento. Hemos trabajado para garantizar un sistema justo, competitivo y alineado con estándares internacionales”, señaló George Cabredo, miembro del comité organizador, de acuerdo con el comunicado.

Se prevé que la competencia se desarrolle bajo un formato de eliminación directa a lo largo de toda la jornada. De este modo, el competidor que gane cada duelo avanzará, mientras que quien pierda quedará automáticamente fuera. Los participantes deberán demostrar diversas habilidades en la cocción de las costillas, como el dominio técnico en cortes, los tiempos de cocción, el ahumado y el perfil de sabor en esta categoría específica.

El rendimiento de los competidores será evaluado mediante un sistema de tabulación de calificaciones, operado por los jueces del concurso y respaldado por la Asociación de Asadores de Panamá. El mecanismo busca, en palabras de los organizadores, garantizar “un proceso de evaluación transparente y riguroso, en el que se valorarán criterios técnicos y sensoriales propios del arte del BBQ, fortaleciendo la credibilidad del torneo y la confianza de los participantes”.