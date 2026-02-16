Soñar con la gloria del Carnaval de Rio de Janeiro, lejos de los desfiles para la élite en Brasil

En un deslucido galpón entre las viviendas de hormigón del norte de Rio de Janeiro, bailarines y percusionistas de samba practican sus ritmos para un desfile carnavalesco del que pocos turistas han oído hablar.Restos de carrozas y decorados donados de desfiles pasados están esparcidos por el lugar, que se encuentra bajo un viaducto y hace las veces de estacionamiento de una escuela de conducción.La escena contrasta radicalmente con el espectáculo mundialmente famoso del Sambódromo de Rio, que arranca este domingo y que, según los críticos, se ha vuelto cada vez más distante de los barrios pobres que sostienen las raíces de la samba.El maestro de batería Américo Teófilo, de 37 años, sueña con actuar entre los grandes, pero se enorgullece de desfilar en un evento paralelo en la densamente poblada zona norte de Rio, que asegura es 'más para el pueblo'.'El del Sambódromo, no lo estoy criticando, pero se está volviendo más elitista. ¡Pero me encantan ambos!', dice.Han pasado 20 años desde que su célebre escuela de samba Caprichosos de Pilares, fundada en 1949, desfiló por última vez en el Sambódromo, antes de caer a la división inferior en esta competición similar a una liga de fútbol.