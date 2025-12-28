Sonido y silencio, 29 años de diálogo con el arte

Propuestas artísticasLa propuesta de un artista no debe ser estática ni debe enmarcarse en la solicitud de quien los represente. 'Los artistas deben tener propuestas nuevas porque la obra debe ser auténtica y reflejar lo que ellos viven, lo que ellos sienten, lo que está pasando alrededor de su mundo en ese momento. Esto no depende de la relación con la galería, de hecho, mi mamá siempre tuvo en consideración la flexibilidad del espacio; ella siempre me dijo, ‘tienes que dejar que el artista sea’. Obviamente, bajo una propuesta curatorial formal, hablar con ellos, saber de qué trata la obra, involucrarte lo más que puedas sin decirles nunca qué hacer y siempre dándoles las herramientas que ellos necesitan para expresarse en su exhibición'.