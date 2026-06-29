Stella Lauri: ‘Nunca debemos dejar de aprender’

Te soy muy honesta: nunca fue algo que yo viviera de una manera especialmente marcada.Lo que sí ocurría era que la mayoría de los directores eran hombres. También la mayoría de los instructores y de los profesores con los que tomé mis primeros talleres eran hombres.Los primeros directores que me dirigieron también lo eran. Con el paso de los años eso comenzó a cambiar. Poco a poco empecé a trabajar bajo la dirección de mujeres y también con textos escritos por mujeres. Y eso es muy interesante porque la sensibilidad cambia.No significa que una sea mejor que la otra, sino que cada mirada aporta una perspectiva distinta sobre determinados temas. Creo que las mujeres han ido ocupando espacios que históricamente estaban dominados por hombres.No fue algo que yo percibiera como una barrera cuando empecé; simplemente era la realidad de aquel momento. Con el tiempo las mujeres fueron incorporándose como directoras, dramaturgas, productoras y creadoras.Hoy, por ejemplo, en La Estación somos cuatro socias mujeres y un hombre. Las mujeres somos mayoría y hemos producido espectáculos dirigidos por mujeres, escritos por mujeres e interpretados por mujeres.Creo que el papel femenino dentro de las artes ha adquirido un protagonismo mucho mayor.Hoy vemos directoras, ministras de Cultura y mujeres ocupando espacios de liderazgo en distintos ámbitos artísticos.Y me parece importante que existan tanto hombres como mujeres aportando sus puntos de vista. Muchas veces coincidimos, pero también tenemos perspectivas diferentes que se complementan muy bien.