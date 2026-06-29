Stella Lauri: ‘Nunca debemos dejar de aprender’

Estudié en el Colegio Javier y, cuando estaba en secundaria, el director tenía un gran amor por el teatro. Comenzó a formar un grupo teatral y trabajábamos principalmente con lecturas dramatizadas.Sin embargo, esa inquietud venía de mucho antes. Cuando era niña, mis abuelos, que vivían en otro país, siempre me inscribían en cursos durante las vacaciones de verano. Un año me apuntaron a un curso de <b>teatro.</b> Yo todavía estaba en primaria y esa experiencia me marcó muchísimo.Curiosamente, fui la única alumna inscrita. Pasé tres meses sola con el profesor, así que recibí clases prácticamente personalizadas. Aquello dejó sembrada una semilla que nunca desapareció. Más adelante, cuando ingresé a la <b><a href="/tag/-/meta/-universidad-de-panama">Universidad de Panamá</a></b> para estudiar <b>Psicología</b>, estaban formando un grupo de teatro en la Facultad de Psicología, así que también me integré.Fue entonces cuando descubrí el <b>Teatro Taller Universitario</b> dirigido por el profesor Jarl Babot (q.e.p.d). Permanecí allí durante dos semestres participando en montajes de autores panameños que recuerdo con muchísimo cariño. A partir de ese momento empecé a tomar todos los cursos que encontraba. Estudié en la Academia Italiana y allí participé en montajes que incluso llegaron al <b><a href="/tag/-/meta/teatro-nacional">Teatro Nacional</a></b>.También tomé un curso de aproximadamente seis meses con<b> Norman Douglas</b> en el <b>Teatro La Cúpula</b>. La verdad es que ya no recuerdo si fue antes o en paralelo con la Academia Italiana, pero durante esos años todo curso que aparecía yo lo aprovechaba.Entre los años 1980 y 1990, el mundo teatral era mucho más <b>pequeño</b>. Había muy pocos teatros y muy pocos teatristas, por lo que ingresar era bastante difícil. Yo veía este mundo como algo prácticamente inalcanzable.Recuerdo admirar muchísimo a <b>Ceila González</b>, <b>Elisa Fernández</b>, <b>Anina Horta</b> y <b>Aurea Horta</b>. Ellas ya eran figuras importantes y yo me preguntaba cuándo tendría la oportunidad de compartir escenario con ellas.Poco a poco fui ganando visibilidad porque ya comenzaba a participar en más producciones. Como había pocas obras, quienes disfrutaban del teatro asistían prácticamente a todas, y eso ayudaba a que los actores empezáramos a ser conocidos.Luego empecé a trabajar con <b>Cultura Escénica</b>, grupo que surgió de la Academia Italiana. Con ellos montábamos una obra anual en el <b>Teatro en Círculo</b> y, a partir de ahí, comenzaron a llegar nuevas oportunidades.