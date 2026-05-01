‘Su Mirada’ en IFF Panamá impulsa el cine femenino en Centroamérica y el Caribe

El pasado 12 de abril, durante la clausura de la décimo cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá, por sus siglas en inglés), se celebró un encuentro especial dedicado a reconocer a las ganadoras del programa ‘Su Mirada’, dedicado a la visibilización del talento femenino en el cine latinoamericano.

El programa – que se enfoca en las producciones audiovisuales realizadas en Centroamérica y el Caribe – brinda apoyo a aquellos proyectos que se encuentran en fase de desarrollo y postproducción, abriendo así el camino a la proliferación de las nuevas voces dentro de la industria cinematográfica.

En esta edición, los reconocimientos fueron otorgados a las distintas producciones como ‘Torre de Papel’ de la guatemalteca Laura García, en la categoría de Desarrollo, y a ‘Madre Pájaro’ de la costarricense Sofía Quirós Úbeda en la categoría de Postproducción.

Este mismo encuentro tuvo como invitados a diversos nombres del cine regional e internacional como el panameño Abner Benaim, el director puertorriqueño Ari Maniel Cruz, la actriz Sandy Hernández y la reconocida intérprete María Mercedes Coroy.

La actividad formó parte de la agenda oficial del festival, el cual tiene previsto celebrar su décimo quinta edición en 2027, buscando consolidarse así como un punto de encuentro clave para la industria audiovisual de la región.