Un cuento que gira en torno al misterioso asesinato de Annie, una joven que fue atacada mientras paseaba a su perro en un día tormentoso, fue escrito por la panameña Teresa Caro González, de 12 años. Who did it ganó la segunda edición del concurso de relatos “Macondo sí tiene quién le escribam” de la Fundación Gabo, junto con otros seleccionados. En el relato hay varios sospechosos de la muerte de Annie: su novio Marco, su mejor amiga Katie, su padre abusivo, e incluso se barajó la hipótesis de un suicidio. La historia da un giro inesperado al enfocarse en una adolescente aparentemente común. A través de su perspectiva, seguimos su día en la escuela, la llegada de un chico nuevo llamado Han, y cómo empieza a sentirse atraída por él. Lo que parece una historia de romance adolescente se convierte en un suspenso que atrapa al lector. La ganadora del concurso forma parte de una familia de cinco integrantes. Tiene dos hermanos: uno mayor, nacido en Chile y uno menor. Su hermano mayor llegó a Panamá cuando tenía apenas seis meses, y desde entonces la familia ha vivido en el país, donde ya suman 15 años construyendo su hogar y raíces. Caro escribió su cuento en inglés, el único presentado en este idioma. Por haber ganado, su cuento será editado y publicado por la Fundación Gabo. La escritora conversa con este medio a través de Zoom, acompañada de su madre Joana, y de vez en cuando aparece su padre al fondo.

Describe cómo fue tu proceso creativo para desarrollar esta historia.

“Al principio no sabía qué escribir, entonces pensé en los libros que he leído. Uno se llamaba Good Girls Die to Murder, y me inspiré mucho en ese. Simplemente, empecé a escribir. Al comienzo no tenía una idea clara, pero después fui pensando y agregando cosas. Le fui dando forma en el camino”.

¿Escribiste el cuento con la intención de enviarlo al concurso, o ya lo tenías escrito y cuando abrieron la convocatoria dijiste ‘tengo este cuento, voy a participar’?

Lo escribí específicamente para el concurso.

Vi que tuyo era el único que estaba en inglés.

Sí.

¿Por qué decidiste hacerlo en inglés?

Pensé que teníamos que escribirlo en inglés, así que lo hice en inglés.

¿Desde muy chiquita te gustaba escribir? ¿Siempre te ha gustado contar historias, escribir cuentos? ¿Tienes más cuentos escritos?

Sí, siempre me ha gustado. En primer grado escribí algo sobre cuando me fui a cortar el cabello y lo doné. Tenía el pelo larguísimo, larguísimo, no me lo había cortado nunca hasta que tenía como seis años. El cuento trata de esa vivencia.

¿Has pensado en que tal vez en el futuro podrías dedicarte a la escritura?

No sé, la verdad.

¿Con qué carrera te identificas más? Sé que estás muy joven y quizá aún sueñas con muchas cosas o no te has decidido por una sola profesión, pero ¿cuál te llama más la atención ahora?

A mí me gusta mucho el arte, creo que eso sí me gustaría.

De las materias del colegio, ¿con cuál te va mejor?

Me va bien en todas, pero soy muy creativa. Todo lo que tiene que ver con cosas plásticas, escritura, música, teatro...

¿Haces actividades extracurriculares?

Sí.

¿Qué haces?

Hacía teatro. Hasta estuve en una obra de teatro.

¿Cuál?

Frozen.

¡Qué bien! Y ahora, ¿qué haces?

Ahora solo juego voleibol.

¿Y cómo te imaginas cuando seas grande?

Creo que quiero vivir en Italia, y voy a estar en la universidad...

¿Estudiando qué?

Arte. Y también quiero estudiar STEM.

¿Te llama la atención esa área también?