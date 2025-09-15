The Pitt arrasa en los Emmy: lo que tienes que saber sobre la serie médica del momento

La 77ª edición de los Premios Emmy ha encontrado a su gran ganadora: “The Pitt”. La aclamada serie dramática de HBO Max se llevó el codiciado galardón a Mejor Serie Dramática, confirmando las expectativas y consolidándose como la gran revelación de la temporada televisiva.

¿De qué se trata la serie The Pitt?

”The Pitt” es un drama médico que sigue el día a día del personal del Centro Médico de Traumatismo de Pittsburgh, un hospital universitario con falta de fondos y con un flujo constante de casos de emergencia. La serie se distingue por su ritmo vertiginoso y su enfoque realista, explorando tanto las crisis médicas como los desafíos personales y profesionales de sus protagonistas. La crítica la ha comparado con la mítica “ER”, de la cual toma inspiración, e incluso su protagonista, Noah Wyle, vuelve a vestir la bata de médico, lo que le ha valido un premio como Mejor Actor en una Serie de Drama.

¿Dónde ver The Pitt?

Actualmente, “The Pitt” se puede ver en la plataforma de streaming HBO Max. La serie, estrenada en enero de 2025, ya ha confirmado una segunda temporada que se espera para inicios de 2026.

”The Pitt” cuenta con un reparto estelar que incluye a:

Noah Wyle como el Dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch.

Tracy Ifeachor como la Dra. Heather Collins.

Katherine LaNasa como la enfermera Dana Evans.

Supriya Ganesh como la Dra. Samira Mohan.

Fiona Dourif como la Dra. Cassie McKay.

Taylor Dearden como la Dra. Melissa King.

Con su triunfo en los Emmy 2025, “The Pitt” se establece como un referente del género médico y un imperdible para los amantes de las series de drama.