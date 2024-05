Tratados de 1870, las discusiones poco conocidas sobre el Canal de Panamá

“Para él todavía era posible en 1870 pensar que los europeos querían que fracasara el experimento republicano y que volviera a ganar la moral [en el sistema monárquico], entonces dice que en esa lucha entre dos ideas no se puede permanecer imparcial”, destacó la investigadora.

En aquel momento la Doctrina Monroe y conflictos como la Guerra Civil de Estados Unidos y la derrota de tropas francesas en México, reflejaban la idea de ‘América para los Americanos’ así como la idea de no permitir la recolonización de alguna colonia en el continente y mantener el sistema republicano así como la democracia.

“Hubo otras opiniones, pero me quiero centrar en las del senador Carlos Martín, quien habló y escribió más sobre el tema que los demás. Martín escribió 45 páginas sobre este tratado de 1870 y sobre todas sus ideas sobre la soberanía colombiana. La relación de Colombia con Estados Unidos nos da una ventana para entender el pensamiento de la época”, explicó Lasso durante su ponencia.

El tratado

Sin embargo, los argumentos de Martín que concuerdan con la Doctrina Monroe así como evitar la recolonización europea no significaban que estuviera de acuerdo con lo propuesto por los estadounidenses.

Una de las observaciones es que si el Canal era construido por los estadounidenses debía ser con un contrato que proveyera igualdad de condiciones entre ambos países, lo cual no proporcionaba el contrato que se discutía en 1970.

“Martín comienza su argumento con qué tipo de tratado debería tener Colombia y diciendo que si Estados Unidos no construía el Canal, no había que preocuparse, esta era una época de grandes obras y alguien la construiría. Nos menciona el Puente Tubular, el Palacio de Cristal, el túnel de los Alpes, los telegráficos atlánticos, el Canal Suez... construcciones que para él habían sido importantes, por lo que no había que aceptar condiciones malas por perder una oportunidad”, explicó Lasso.

Otro de los argumentos del senador colombiano es que Colombia también debía ser parte de las investigaciones multitudinarias que estaba realizando Estados Unidos para construir el Canal de Panamá, especialmente en las expediciones científicas que estaban siendo realizadas para explorar la ruta del Darién.