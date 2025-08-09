Un fabulista de la pintura

Ricardo Jiménez nació en Ciudad de Panamá, en el año de 1963, en el hospital Santo Tomás para ser más precisos. Desde que tiene memoria siempre optó por las manifestaciones artísticas para entretenerse y expresarse.'Tengo la anécdota de cuando estaba en la escuela, me gustaba dibujar a los compañeros y eso me buscaba ciertos problemas, porque era muy travieso en ese sentido. A veces me gustaba también hacer mi trabajo de dibujo primero para cobrarle luego a los compañeros de clases por dicho trabajo', recuerda este artista que presenta hasta el 24 de agosto su exposición 'Visiones de un mundo fantástico', en Panamá Art Supplies, ubicada entre Calle 50 y Calle 65, en San Francisco.Nadie en su familia ejerció antes el arte. ¿Y cómo reaccionaron sus padres al ver que tenía esa facilidad? 'Me brindaron todo su apoyo siempre, estuvieron anuentes a mi trabajo y en todo lo que se podía estaban conmigo', agrega Jiménez, cuya obra pueden apreciar en Panamá Art Supplies de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados y domingos, de 10:00 a.m. a las 5:00 p.m.Con el paso de los años comenzó a ver la pintura con otros ojos. Cuando iba transcurriendo sus estudios de secundaria fue adentrándose cada vez más a ese torbellino creativo. 'En la escuela expuse una vez en la sala de conferencias del colegio y de ahí ya fue naciendo mi interés por el arte de forma más en general'.Pintar para Ricardo Jiménez es un día de fiesta para su corazón y para su mente. Cuando ese acto imaginativo ocurre es un momento especial para él. Usualmente pinta más por las mañanas y las tardes y menos durante las noches, y prefiere los días de sol a los lluviosos para encontrarse con la tela y los colores.Pinta con la luz natural del sol porque 'siento que la pintura es la esencia de la vida, es un sentimiento que hay personas como los artistas que lo saben reflejar a los espectadores'.