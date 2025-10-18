Un hábito que te impulsa al éxito

El objetivo, comenta Magda Núñez, es buscar soluciones sin crear hostilidad o conflictos innecesarios. 'La asertividad te permite defender tus derechos y expresar tus necesidades, sin violar los derechos de los demás. Con esta comunicación defiendes tus opiniones, siempre desde la honestidad y el respeto'.Comparte un conjunto de ejemplos rutinarios que a usted o a mí de seguro nos ha ocurrido o hemos presenciado. Le preguntas a tu hijo, sobrino o nieto si desea para el almuerzo espagueti con bolitas de carne o arroz con pollo. El comensal responde que cualquiera de las dos está bien. Entonces la mamá, el papá o la abuela prepara la pasta, la sirve en la mesa y el chico de vuelta le responde que no quería comida italiana. 'Si te están diciendo qué quieres, es importante comunicar lo que tú deseas comer. Porque no podemos esperar que la gente adivine lo que nosotros estamos pensando. A veces damos por hecho que el otro sabe lo que sentimos. Si quieres algo, pídelo'.O el empleado que ha llegado tarde un día a su trabajo. El jefe le recibe con una cara de pocos amigos y con la frase hiriente: 'siempre llegas tarde todos los días’. Ya no es solo una acusación injusta, sino que además es un acto de agresividad. Debemos hablar desde este tono: ‘he notado que llegaste tarde hoy y necesito que me ayudes desde temprano'. En esos casos pueden hacer aparición las indirectas que tampoco ayudan: 'hay gente que cree tener corona, siempre llegan tarde, y uno aquí desde temprano agachando el lomo y yo sí vivo lejos'.Magda Núñez propone que en vez de tener esas reacciones uno debe inclinarse por una solución como esta: 'el jefe o el compañero se le acerca y le dice: ‘he notado que has llegado tarde hoy. ¿Tuviste algún problema? ¿Puedo ayudarte en algo?’. Tú le estás hablando desde lo que tú has notado, no estás diciendo: ‘tú que siempre llegas tarde'. No es señalar, ni acusar. Es decir, lo que uno necesita: que sea puntual, y le estás dando una solución. La persona asertiva habla con claridad y respeto. A veces uno tiene que ser firme, pero con amor. No se debe ser firme imponiendo o con groserías. Ser asertivo también es aprender a decir que no, pero con respeto, dando explicaciones'.Otro escollo por resolver es el lenguaje corporal y gestual que utilizamos y que en ocasiones no somos conscientes que lo ponemos en práctica. 'Podemos estar diciendo algo asertivo, pero podemos estar mandando al mismo tiempo un mensaje contradictorio con nuestros gestos, con nuestro tono, con nuestra postura, con la mirada o cuando no miro a los ojos a quien le hablo'.Opina que la vida sería más sencilla, en particular en los momentos más difíciles, si en nuestro vocabulario diario incluyéramos frases como: 'tranquilo, no pasa nada', '¿necesitas algo', 'te escucho', 'estoy orgulloso de ti', 'muchas gracias'...