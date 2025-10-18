Un hábito que te impulsa al éxito

Magda Núñez prefiere construir puentes a través de frases dulces, sinceras y respetuosas, que herir con sus palabras a sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Después de una experiencia sentimental dolorosa, decidió que deseaba ser más clara, directa y comprensible. Para ello necesitó práctica y constancia por días y semanas, hasta convertir esta nueva actitud en parte de su personalidad. Ese giro en su vida la llevó a escribir “La asertividad como hábito – 21 desafíos para mejorar tus relaciones con éxito”, obra que presentó ante estudiantes y docentes de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), en un evento organizado por la Editorial La Antigua y la Facultad de Humanidades y Teología. “La comunicación asertiva es la habilidad que todos podemos desarrollar a través de herramientas claras. Con 21 desafíos concretos aprenderás a expresarte con confianza, empatía y respeto para mejorar tus relaciones y liderar con autenticidad, porque comunicar no es imponer, sino que es inspirar a los demás”, explica esta licenciada en Ciencias Sociales de la USMA.

Desde chicos

Más de un individuo aprendió de niño a comunicarse desde el miedo, los gritos, las amenazas, los golpes, la ausencia o la rabia. “Quiero mostrarles con mi libro que sí podemos romper esos patrones y descubrir la importancia de la asertividad”. De chica estaba sujeta a una comunicación pasiva que la dominaba. Cuando tenía cinco años no se atrevió a declamar una poesía ante sus compañeros. Prefirió esconderse debajo del pupitre para evitar sentirse expuesta y fue su hermana quien recitó por ella los versos. “Ella es físicamente igualita a mí, somos muy parecidas. La dijo por mí, porque ya yo la había dicho tantas veces en la casa, que mi hermana ya se la sabía”. Siempre fue muy tímida, algo que se mantuvo en el tiempo. En otra ocasión, muchos años más tarde, en un salón de clases, estaba resolviendo un examen con el resto de los alumnos. Unos compañeros suyos se estaban copiando de lo lindo, en los nervios a uno de ellos se le cayó el libro y se deslizó hasta quedar al frente del pupitre de Magda. “Quedó enfrente de mi silla, yo ni lo había visto, pero la profesora sí y me marcó el examen. Miren hasta dónde llegaba mi pasividad que no dije nada para no meterme en problemas y fracasé el examen”.

Relaciones personales

En “La asertividad como hábito – 21 desafíos para mejorar tus relaciones con éxito” plantea que puedes trasladarte de una comunicación agresiva a una asertiva. “Esto me llevó a aprender muchas cosas en mis relaciones personales. Porque a veces para complacer, o para supuestamente crear la paz con las otras personas, mejor me quedaba callada, pero no estaba creando paz, simplemente estaba anulando lo que yo sentía”. De eso se trata ser asertivo: de manifestarse, pero con deferencia. “Que tú no tengas que esconder lo que sientes. Hay que saber cómo decirlo sin hacer sentir mal a la otra persona y sin anularte tú. Al principio nos cuesta muchísimo este proceso. Lo primero es aprender a escuchar, sin armar una defensa previa porque creemos que de salida nos están atacando. En Panamá tenemos la cultura de la autodefensa. En resumen, andamos a la defensiva. Es la cultura que predomina en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el servicio al cliente”. Fue durante la pandemia que empezó a estudiar todo lo vinculado con el coaching, la asertividad y la inteligencia emocional. “Necesitaba reforzar eso en mí y luego se da que me invitan a dar unos seminarios a un grupo de mujeres donde les enseñaba a ser asertivas. Después me dije: ‘si ellas han podido aprender, ¿por qué todo el mundo no lo aprende?’ Si es que con esto podemos decir cualquier cosa, incluso las más difíciles, incluso lo que menos tú te imaginas”. Allí fue donde comenzó a reflexionar sobre la relevancia de escribir una obra de este tipo. No quería que fuera un escrito demasiado complicado. Prefería que su contenido fuera práctico y sencillo para un público amplio: “una ama de casa, un obrero o un doctor lo pueden entender perfectamente. El que lo lea pueda aprovecharlo. Fue entonces que surgió la idea de poner en el libro una serie de desafíos, para que la gente pueda ir desarrollando poco a poco este hábito venciendo estos desafíos. Aunque lo primero es querer y desear el hábito de ser asertivos”.

Muestras rutinarias