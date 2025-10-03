Un homenaje que canta la historia de Panamá: Pedro Altamiranda al teatro

Una vez más, el <b>Teatro Pacífico</b> se llenó de cámaras, micrófonos y expectación. No era un estreno todavía, pero la rueda de prensa del musical dedicado a <b>Pedro Altamiranda</b> se sintió como una celebración adelantada. Y con razón: antes de levantar el telón el próximo <b>6 de octubre</b>, el espectáculo ya agotó sus dos primeras semanas de funciones.El director <b>Benjamín Cohen</b>, visiblemente emocionado, explicó para <i>La Estrella</i> que la idea de llevar al escenario la vida y obra del cantautor nació de la <b>familia Altamiranda</b>, quienes buscaban un homenaje que mezclara música, memoria y teatro. 'Nos pusimos en contacto para hacer este homenaje, hacer un musical con su historia, que lleve su música, que lleve el pasado que nadie conoce de él, <b>y de</b> cómo nacen las canciones, los éxitos de Pedro Altamiranda', dijo.El montaje, que reúne a más de <b>60 artistas</b> y <b>25 números musicales</b>, recorre la vida del trovador desde su infancia hasta sus últimos días, cuando aún enviaba mensajes de voz a sus amigos a través de WhatsApp. Uno de esos audios se convirtió en pieza clave de la dramaturgia. 'Uno de los últimos audios <b>que</b> él mandó antes de fallecer a su grupo de amigos de WhatsApp, ese audio me lo compartieron, y el audio me dio un gran mensaje a mí como persona, como dramaturgo, y dije <b>‘ese es el mensaje que</b> va a ser el mensaje de la obra’', adelantó Benjamín, sin revelar el contenido para no arruinar la sorpresa.<b>El reto, reconoció el director, fue mantener la fidelidad biográfica sin perder el dinamismo de un espectáculo tipo Broadway. </b>El resultado, según él, es un <i>show</i> que emocionará tanto a quienes crecieron cantando las coplas de Altamiranda como a las nuevas generaciones que apenas comienzan a descubrirlo.En medio de la rueda de prensa, entre preguntas y <i>flashes</i>, quedó claro que el musical trasciende lo artístico: <b>es un homenaje al hombre que, con picardía y crítica social, le puso música a la vida cotidiana de los panameños. </b>Y que, a pesar de la censura en tiempos de dictadura, se convirtió en una voz imposible de callar.La temporada arranca el próximo <b>6 de octubre</b> en el Teatro Pacífico. 'Esta es la oportunidad', recalcó Benjamín. 'Un <i>show</i> así de grande no sé si lo podamos repetir en Panamá'.