Panamá será sede de la Copa IGA 2025 con más de mil gimnastas de diez países

Del 2 al 5 de octubre de 2025, el salón Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá se convertirá en el escenario de la Copa IGA 2025, una competencia internacional de gimnasia artística que reunirá a más de mil atletas de 42 clubes de diez países de América Latina y el Caribe.

Durante cuatro días, gimnastas de Aruba, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Ecuador, El Salvador, Perú, Panamá y República Dominicana mostrarán su talento, disciplina y pasión en una de las citas deportivas más importantes del año para la región. Las pruebas incluirán diferentes niveles, desde categorías de iniciación hasta avanzadas, ofreciendo al público una amplia muestra del crecimiento y la calidad de la gimnasia artística en el continente.

El evento cuenta con el aval de la Federación Panameña de Gimnasia, lo que respalda su organización y garantiza que las competencias se desarrollen bajo estándares oficiales. Un equipo de jueces internacionales provenientes de Aruba, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y Panamá será el encargado de evaluar cada presentación, asegurando transparencia y rigor técnico en las calificaciones.

Según el comité organizador, la Copa IGA busca consolidarse como una plataforma que impulse el desarrollo de la gimnasia artística en la región, fomentando el intercambio entre culturas, la amistad entre academias y el crecimiento deportivo de los jóvenes atletas. Desde su creación, este torneo se ha convertido en una vitrina donde se descubren nuevos talentos y se fortalecen lazos entre países.

Más allá de las competencias, el evento ofrecerá una experiencia completa para atletas y visitantes, con zonas interactivas, áreas de comida, venta de artículos deportivos y actividades para toda la familia. El objetivo es crear un ambiente festivo que celebre no solo el deporte, sino también los valores de trabajo en equipo, perseverancia y superación personal que caracterizan a la gimnasia artística.

La Copa IGA 2025 será, sin duda, una oportunidad para que Panamá reafirme su compromiso con el deporte y con la formación de nuevas generaciones de gimnastas.

Para medios de comunicación, entrevistas y acreditaciones de prensa, el comité organizador ha dispuesto canales oficiales de contacto donde se brindará información adicional sobre el evento.