Un modelo de gestión integral para la Facultad de Humanidades 2026-2031

Compromiso y acción. Toda administración pública que se pretenda guiar debe concebir la forma específica de lograr los objetivos que le son propios, por su naturaleza organizativa o institucional. No obstante, se reclama siempre un modelo de gestión integral. Esta es la visión de un grupo de personas que aspiran a dirigir la Facultad de Humanidades con un fundamento que guíe la actividad; y de lugar a los cambios que exige la institución para el mejoramiento de las condiciones de la comunidad académica, y del país. Se trata de contribuir a la construcción de un modelo de sociedad más justa, equitativa y solidaria

Qué se gestiona

Las Humanidades presentan una diversidad de disciplinas que se entremezclan. Son las bases del conocimiento necesario para la población de un país, fomentan el pensamiento crítico, entienden las complejidades humanas. Además, que mantienen la identidad de los seres humanos, solidarios, y como parte esencial de nuestra sociedad. La Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá se estructura académicamente con disciplinas de las Ciencias Sociales: Sociología, Geografía, Historia y Antropología. También comprende disciplinas adscritas a las denominadas Ciencias de la Información, en particular, la Bibliotecología y la Archivología. Estas son base fundamental para la organización del conocimiento y apoyo al ejercicio de otras disciplinas. De igual forma, se adscriben a la Facultad, disciplinas orientadas a la formación en idiomas y cultura, literatura y lingüística, en Inglés, Francés y Español. Esto nos recuerda lo que nos constituye y convierte en seres humanos, el dominio intrínseco de la comunicación. La integran además la Filosofía, madre de todas las ciencias; y la disciplina pedagógica de la Educación Física, parte de las Ciencias del Deporte. Todas estas disciplinas académicas se erigen como una herramienta fundamental para el desarrollo de las comunidades y proyección del país. Esta complejidad y diversidad compromete a establecer un modelo de gestión integral, interdisciplinario, innovador y digital que contemple la identidad y el funcionamiento interno de cada una de las disciplinas: su quehacer en el ámbito universitario, sus necesidades, prácticas para el eficiente funcionamiento de los procesos de enseñanza—aprendizaje, su producción científica e investigativa. Además de garantizar su vinculación con los diferentes actores sociales nacionales e internacionales, que den pie a la extensión crítica-académica e internacionalización de todas las disciplinas.

El eje central para la gestión integral

La Universidad de Panamá concibe en su Ley Orgánica y su Estatuto, los lineamientos reconocidos que articulan las disciplinas y desarrollan el potencial de cada una para beneficio de la institución y de la comunidad académica. A su vez, el artículo 9 de la Ley 24 Orgánica de la Universidad de Panamá reconoce a “la investigación como el fundamento de la educación y constituye su objetivo y función esencial”. Por esta razón, se establece un punto de partida para la organización de la Facultad de Humanidades dado el mandato legal.

Cómo se gestiona

La dinámica central de funcionamiento de la propuesta de “Compromiso y Acción” pone en el centro a la investigación como elemento integrador y articulador de la producción académica en la Facultad de Humanidades, sin desmeritar la docencia y la extensión. Esto se logra con plena colaboración de estos elementos, con el fin de generar “academia” para la proyección y modernización de la Facultad de Humanidades. La investigación con la promoción debida en cada una de las disciplinas de la Facultad, y con la atención de sus propias particularidades, necesidades y características, actualizará las áreas de conocimiento, consolidará las mallas curriculares, mejorará las disciplinas en sí mismas, e investigará la realidad a través de la investigación aplicada. Este modelo de investigación promoverá cambios y aportará a la política pública de Panamá. La reorganización de la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales ofrecerá elementos generales para la modernización de la docencia con la actualización de nuestras carreras sobre la base de la naturaleza disciplinaria, exigencias de la sociedad y no solo del mercado. Con estos elementos se ajustarán a contenidos programáticos, estrategias didácticas y la interacción de docentes y estudiantes en el aula; en el reconocimiento pleno del quehacer de cada disciplina y la relación teórica-práctica. El reconocimiento de la condición de nuestras disciplinas producidas por la investigación diseña la docencia y establece parámetros de competencias actualizadas, estudiantes con pensamiento crítico, conocimiento metacognitivo y altos conocimientos aplicables a diferentes espacios profesionales.

Extensión crítica y solidaria

La docencia y la investigación en cooperación y retroalimentación constante generarán los productos académicos y las acciones de proyección de una extensión crítica y solidaria. Extensión que promueva la apropiación de conocimientos en cooperación entre comunidades, empresas privadas, actores locales y nacionales, en una suerte de transferencia de conocimiento y trascendencia de nuestras poblaciones., Nuestros docentes, estudiantes y administración, trabajarán al servicio del país, devolviendo lo que la sociedad espera de una institución como la Universidad de Panamá, en especial la Facultad de Humanidades. Esta es la forma de mostrar que las Ciencias Sociales y las Humanidades son fundamentales para el desarrollo constante; y deben ser consideradas en cualquier reforma educativa presente y futura.

Condiciones del modelo de gestión

El modelo de gestión integral propuesto es posible con una plataforma administrativa que sostenga, facilite, suministre o proporcione todas las condiciones materiales, infraestructurales y de servicio para el éxito de la actividad académica eficiente. Esto se logra reorganizando los procesos, actualizando al personal, reconociendo el mérito, los estudios y trabajo de los funcionarios administrativos. Además, insertar las tecnologías adecuadas, introducir el uso ético de la IA en procesos administrativos; y desarrollar un programa de incentivos que motive al personal a comprender que servimos a la institución. También, se demandan modelos para la agilización de los procesos con automatización, firmas electrónicas y plataformas colaborativas entre departamentos.

A manera de corolario

Este modelo involucra el diálogo, la participación continua y comprometida de docentes, estudiantes y administrativos. Las unidades académicas de la Facultad de Humanidades tendrán la responsabilidad primaria. La coordinación de una gestión eficiente implica una investigación fomentada por los docentes, con participación estudiantil y con las condiciones necesarias que debe partir de la administración de cada escuela y departamento, para dar sustento institucional al producto académico y su relación con los usuarios de este conocimiento. Este es nuestra visión, este es nuestro compromiso y depende de todos los estamentos de nuestra facultad que se convierta en acción constante, y colaborativa para el futuro de las Humanidades y las Ciencias Sociales, en un escenario social complejo. Escenarios que ponen en desventaja nuestra actividad académica y científica. Los invitamos a que construyamos un futuro innovador para las Humanidades y las Ciencias Sociales en la Universidad de Panamá. Los autores: docente de Sociología; y profesora de Lengua Inglesa de la Universidad de Panamá

Pensamiento Social (PESOC) está conformado por un grupo de profesionales de las Ciencias Sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.