Un modelo de gestión integral para la Facultad de Humanidades 2026-2031

La docencia y la investigación en cooperación y retroalimentación constante generarán los productos académicos y las acciones de proyección de una extensión crítica y solidaria. Extensión que promueva la apropiación de conocimientos en cooperación entre comunidades, empresas privadas, actores locales y nacionales, en una suerte de transferencia de conocimiento y trascendencia de nuestras poblaciones.,Nuestros docentes, estudiantes y administración, trabajarán al servicio del país, devolviendo lo que la sociedad espera de una institución como la Universidad de Panamá, en especial la Facultad de Humanidades. Esta es la forma de mostrar que las Ciencias Sociales y las Humanidades son fundamentales para el desarrollo constante; y deben ser consideradas en cualquier reforma educativa presente y futura.