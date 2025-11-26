Una historia de amor imposible en medio de la Revolución Dule

Sogiguili Díaz es una mujer guna que se ha dedicado al turismo y actualmente es presidenta de la Red de Turismo Indígena de Panamá pero siempre le apasionó escribir. Hoy estará presentando un adelanto de su primera novela, Amor en tiempos de revolución, una historia enmarcada en los sucesos de la revolución Dule que este año conmemora su centenario.

Y es justamente esta conmemoración la que ha impulsado a Sogui, como es llamada su autora, a compartir un plegable en el que resume 12 capítulos cortos de su novela en la que una jovencita guna y uno de los policías que el gobierno panameño envió a San Blas para adoctrinar a los indígenas y forzarlos a abandonar sus tradiciones.

El plegable, que doblado tiene tamaño de bolsillo y es fácilmente manipulable para leer en tres hileras, en ambas caras, diseño de Jairo Llauradó Cedeño y cuenta con ilustraciones de Yaliveth Roldán de Cortez, recorre los primeros capítulos de la novela, lo suficiente para ofrecer un contexto al lector, presentar el nudo de la trama y generar una expectativa sobre el resto.

“El plegable es precisamente para dar ese lanzamiento, para que la gente pueda conocer un poco sobre la novela, de qué se trata y conectarme con el con el público, con la gente. Espero que les guste”, dice Sogui.

“La novela está basada en un amor imposible. Un amor que todavía no sabemos cómo va a terminar. En aquella época pues era bastante difícil, había muchos tabús”, cuenta la autora y detalla un poco más. “Es un amor entre una guna y un ‘no guna’, que nosotros le decimos ‘waga’, que se van a encontrar en ese entorno y se va a dar entonces el romance. Y con este romance obviamente viene lo histórico y lo cultural”.

Sogui no ha llegado al punto de la historia que determine cuál será el final. “Veremos qué hacen ellos para luchar por ese amor porque no va a ser nada fácil”.

No será fácil para esta pareja de enamorados ni para Sogui, quien debido a sus actividades diarias no avanza tan rápido como quisiera. “Entre tantas cosas que uno hace, esto también necesita buscar el espacio. Por eso le agradezco a mi mentor el profesor Salvador Medina quien se cruzó conmigo en el diplomado de creación literaria de la Universidad Tecnológica”.

Sogui se decidió a tomar el diplomado en 2023, porque “Siempre me ha gustado escribir, siempre escribí poemas, siempre soñé con escribir un libro. Muchas mujeres tienen ese sueño, nada más que no nos atrevemos”, considera. “No nos atrevemos porque en la vida se nos presentan otras oportunidades. Estoy segura que muchas mujeres gunas deben tener algo escrito bajo su almohada, pero que no se atreven a mostrarlo”.

Por eso, está muy agradecida con Medina Barahona quien le mostró el camino y la animó a que no dejara pasar esta oportunidad en el año del centenario de la revolución.