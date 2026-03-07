Una mirada al océano y la obra de Trixie Briceño en el nuevo ciclo expositivo del MAC

Se siente el entusiasmo del equipo curatorial del MAC Panamá. El primer ciclo expositivo del año comprende dos exposiciones pensadas e investigadas por largo tiempo. A simple vista parecen no tener mucho en común, pero 'son dos proyectos maravillosos que se conectan con algo muy importante hoy que es la imaginación: la imaginación de mundos posibles, la intuición, el sueño, la improvisación...', detalla el curador jefe Juan Canela. El equipo completo se reunió para ofrecer un recorrido por ambas exhibiciones en el que participaron periodistas e invitados especiales.<b>Sistemas de lo maravilloso</b>