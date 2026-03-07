Una mirada al océano y la obra de Trixie Briceño en el nuevo ciclo expositivo del MAC

Se siente el entusiasmo del equipo curatorial del MAC Panamá. El primer ciclo expositivo del año comprende dos exposiciones pensadas e investigadas por largo tiempo. A simple vista parecen no tener mucho en común, pero “son dos proyectos maravillosos que se conectan con algo muy importante hoy que es la imaginación: la imaginación de mundos posibles, la intuición, el sueño, la improvisación...”, detalla el curador jefe Juan Canela. El equipo completo se reunió para ofrecer un recorrido por ambas exhibiciones en el que participaron periodistas e invitados especiales. Sistemas de lo maravilloso

Beatrix Briceño “Trixie” (1911, Inglaterra – 1985, Panamá), es una de las artistas pioneras del arte moderno en Panamá y figura clave en la introducción y desarrollo del surrealismo en nuestro país, que marcó el panorama creativo panameño durante la década de 1960. La muestra reúne más de 50 obras provenientes de colecciones públicas y privadas y culmina un largo anhelo de reconocer y reposicionar el trabajo de una artista que, a pesar de su amplio trabajo, no es muy conocida. “A pesar de que estuvo muy cerca del museo desde su fundación y en la colección del museo sí hay una gran cantidad de obras de ella, es muy poco lo que se sabía sobre su vida”, reconoce la curadora Jennifer Choy, quien se refirió a la investigación detrás de la muestra. “En el museo, siempre abordamos las investigaciones a partir de la intuición, de la sensibilidad y esto se conecta muy bien con la obra de ella”, cuenta Choy. Aparte de reunir su obra, consideraron que era sumamente importante acercarse a que nos todas aquellas personas que estuvieron cerca de ella. La tarea fue complicada, pues la artista cambió constantemente de domicilio: Inglaterra, Shanghái, Japón, Panamá, Brasil, Estados Unidos. En Panamá vivió y produjo obra por unos 15 años, dejando una obra prolífica.

Formó muchos vínculos con reconocidos artistas locales, muchos de ellos ya fallecidos. Qué escribieron los amigos de Trixie sobre su obra, qué escribió Trixie sobre la obra de sus amigos, algunos elementos se muestran en la exhibición, así como en una publicación que en fecha posterior complementará el trabajo en la sala. Sobre la puesta en sala, “decidimos, a partir de algunas obras que nos parecían importantes, ir ordenando el resto. Sí que es verdad que en ciertas temáticas a través de la exposición que se repiten mucho en el trabajo de la artista”, explica Canela. Además del desarraigo que puede generar el constante movimiento de Briceño y que parece ella combatir con escenas domésticas, está el carácter surrealista de su obra.

“El surrealismo es una influencia muy grande en Trixie, pero es un surrealismo tranquilo, hay cierta calma en sus cuadros”, destaca el curador, quien percibe cierta magia, un mundo onírico, pero en un espacio doméstico, un espacio que genera calidez. Esta calidez se refleja también en una paleta de colores alegre pero delicada. “Hay objetos y elementos que se repiten mucho en sus cuadros como los huevos, como los ojos, como los vasos. Muchos son elementos que de hecho utilizaron los surrealistas. Hay muchos corazones que se van repitiendo también”, agrega Canela. El paso del tiempo permite observar que, aunque se repiten algunos motivos, con el transcurrir de los años va cambiando la técnica, la forma de abordar la pintura. Esto es visible en elementos como lágrimas y también el huevo, un elemento constante en su obra. Otras obras de Trixie abordan temas como el juego, la diversión y la infancia.

El MAC invitó a Ix Shells, artista panameña que por más de 10 años se ha dedicado al arte digital generativo a desarrollar una obra que dialogara con el trabajo de Trixie Briceño. “Empecé experimentando, me di cuenta de que Trixie en su obra probablemente llegaba un momento en el que quería cambiar el canvas, la forma, las dimensiones de su obra. Es lo que he aprendido de ella viendo sus obras, escuchando sobre su investigación. Y Trixie se movía mucho, se mudaba a distintos países para encontrarse, pero en su obra podía perderse un rato. Y podemos ver una obra muy divertida, casi como su niño interior”, resalta Ix Shells. La artista contemporánea dice sentirse identificada con esta forma de ver el mundo ya que “toda mi vida he buscado volver a mi niñez, volver a los videojuegos, volver a ese punto en el que todo era más más sencillo”. Sin embargo, la obra que presenta no es tan sencilla de lograr. Sobre la pared del fondo de la sala se proyecta una imagen con la misma paleta de colores que la obra de Briceño, con un movimiento que emula las formas de su obra y proyectada en una cortina que le aporta más suavidad. Esta obra está elaborada con un programa llamado Touch Designer. “Lo uso para todo lo que es arte generativo que no es AI, no es machine learning, es hecho a mano prácticamente (...). Esto conlleva operaciones matemáticas, conlleva mucha aleatoriedad y realmente siento que va muy bien con la obra de Trixie porque soy yo jugando con un programa que realmente puede ser muy específico”, considera Ix Shells.