Una nueva faceta de la lucha contra el crimen llega a la televisión latina

En su primera temporada de 10 episodios, la serie registra las diversas y peligrosas investigaciones de homicidios y casos de corrupción de alto perfil en el área metropolitana de Toronto.

La nueva serie titulada ‘Law & Order Toronto: Criminal Intent’ estrena su primera temporada en la plataforma de streaming para Latinoamérica, Universal+ esta semana. En este policial dramático nos centramos en un equipo de detectives de la Unidad Especializada en Investigaciones Criminales, quienes trabajan arduamente en casos importantes del apócrifo Departamento de Policía de Toronto.

Tras el éxito por décadas de ‘Law & Order’ (‘La Ley y el Orden’ para Latinoamérica) creada por Dick Wolf, múltiples facetas se han creado en su universo, siendo la más populariza, ‘La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales’ (UVE). Pero ahora, Wolf Entertainment –productora bajo la dirección de Dick Wolf– trae a la pantalla chica una visión del crimen fuera de las fronteras estadounidenses, y nos lleva más al norte, en la ciudad de Toronto, Canadá.

Los detectives que limpian a Toronto

En su equipo protagonista se encuentra el Detective Sargento Henry Graff (Aden Young Rectified), una persona que tiene una gran capacidad analítica, y que confía en su intención y en sus vastos conocimientos esotéricos para resolver los crímenes que llegan al Departamento de Policía. Si bien no es un individuo muy sociable ya que se muestra ocasionalmente silencioso y retraído, es el arma secreta de la unidad.

Por otro lado, quien mejor sabe formar alianza con el Detective Graff es su colega, Frankie Bateman (interpretada por Kathleen Munroe; ‘Supernatural’, ‘Cold Case’), una detective que siempre está dispuesta a mostrar su lado más empático para llegar al fondo de la verdad. Asimismo, la serie muestra también su vida privada, una de las subtramas más interesantes, ya que se podrá ver cómo Frankie equilibra su cotidianidad como madre soltera con su trabajo, una realidad que afecta hasta a oficiales de policía en todo el mundo.

Además, en ‘Law & Order Toronto: Criminal Intent’ se lucen los personajes del Fiscal Adjunto Theo Forrester (K.C. Collins; ‘RoboCop’, ‘Chucky’), el asesor legal de la unidad que ayuda al equipo a reunir pruebas admisibles y garantizar que sus casos lleguen a buen puerto ante el juez; la Inspectora Vivienne Holness (Karen Robinson; ‘Schitt’s Creek’), una verdadera líder que trabaja codo a codo con Henry Graff y Frankie Bateman; y la Dra. Lucy Da Silva (Nicola Correia-Damude; ‘The Boys’), una brillante médica forense del Departamento de Policía de Toronto.

La serie se presenta como una apuesta fuerte de parte de Wolf Entertainment. Siendo creada por Dick Wolf y desarrollada por Tassie Cameron (‘Degrassi: The Next Generation’), la serie es un fiel reflejo de por qué las ficciones de Wolf tocan las fibras del espectador gracias a su ojo para las relaciones humanas al servicio de la justicia. Con ‘Law & Order Toronto: Criminal Intent’, como ya se ha podido ver en ‘La Ley y el Orden’ y ‘One Chicago’, las relaciones y vínculos humanos entre sus personajes son prioridad en su trama, lo que hace que cada caso sea entrelazado con emociones reales y crudas, haciendo aún más profunda su narrativa.

Desde su estreno en Canadá, la serie policial se convirtió en un verdadero suceso, con nada menos que 15 nominaciones a los Canadian Screen Awards, los premios que celebran lo mejor de la televisión canadiense. La serie triunfó como Mejor Drama gracias a una primera temporada aclamada por críticos y la audiencia.

Asimismo, la dupla de Henry Graff y Frankie Bateman prueba ser una fuerza importante frente a la cámara En la línea de “los opuestos se atraen”, los detectives forjan una relación profesional llena de vaivenes que no pasará inadvertida para quienes miren la serie. Si bien Frankie es mucho menos experimentada en sus investigaciones que Henry, el detective la formará y le hará ver que su perspectiva también es fundamental, por lo que ambos entablarán una relación similar a la de Sherlock Holmes y John Watson.

‘Law & Order Toronto: Criminal Intent’ esta disponible en Universa+ desde hoy y sigue una línea familiar a la saga de ‘La Ley y el Orden’ que ha fascinado audiencias por décadas, esencial para los amantes de los policiales similares a ‘CSI’ o ‘NCIS’.