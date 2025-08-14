Venus Williams ya tiene su Barbie, conócela

Una nueva muñeca se une a la <b>colección de Mujeres Inspiradoras</b> de <b>Barbie</b> y se trata de la inspirada en la tenista <b>Venus Williams</b>. Así es, a través de la cuenta oficial de la reconocida muñeca se hizo el anuncio oficial. <i>'Venus Williams es siete veces campeona de Grand Slam y defensora de la igualdad salarial de género en el deporte, ¡siendo un ejemplo de grandeza dentro y fuera de la cancha!'</i>, destaca la publicación de Barbie.Y es así, Williams posee 49 títulos individuales de la WTA, entre los que destacan 7 Grand Slam, 5 de Wimbledon y 2 del US Open.