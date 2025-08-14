  1. Inicio
Venus Williams ya tiene su Barbie, conócela

Venus Williams ha sido una figura importante en el deporte y en la lucha de género. SCOTT TAETSCH / Getty Images via AFP
Por
Kathyria Caicedo
  • 14/08/2025 13:34
La reconocida tenista Venus Williams ahora tiene su propia muñeca Barbie. Así fue el anuncio de Mattel sobre el lanzamiento.

Una nueva muñeca se une a la colección de Mujeres Inspiradoras de Barbie y se trata de la inspirada en la tenista Venus Williams. Así es, a través de la cuenta oficial de la reconocida muñeca se hizo el anuncio oficial.

“Venus Williams es siete veces campeona de Grand Slam y defensora de la igualdad salarial de género en el deporte, ¡siendo un ejemplo de grandeza dentro y fuera de la cancha!”, destaca la publicación de Barbie.

Y es así, Williams posee 49 títulos individuales de la WTA, entre los que destacan 7 Grand Slam, 5 de Wimbledon y 2 del US Open.

¿Cuándo estará disponible la Barbie de Venus Williams?

Según el anuncio oficial de Mattel, la muñeca Barbie inspirada en Venus Williams estará disponible en todas las tiendas principales desde este viernes 15 de agosto.

Frida Kahlo, Rosa Parks, Celia Cruz, Ida Wells, Isabel Allende son algunas de las famosas que también tienen sus muñecas en la colección de Mujeres Inspiradoras de Barbie.

