‘Yo alguna vez’, un pódcast de verdades y experiencias muy personales

Hablar de las dificultades que se viven, sana. Al menos eso es lo que piensa el comunicador social, Carlos Gómez. No solo lo piensa, sino que lo puso en marcha y a raíz de su “momento turbio” creó un pódcast que, poco a poco, crece y que muy pronto espera comenzar su segunda temporada.

Yo alguna vez se presenta como “un viaje por temas cautivadores, verdades, puntos de vista y herramientas”, según su biografía en redes sociales. Los invitados junto con sus anfitriones, Gómez y la host, Angie Picon, comparten todo sobre sus pasadas relaciones amorosas, algunas turbias y otras que llevan a la reflexión y conocimiento personal.

“Lo vi como una terapia”, confesó el comunicador social a revista MÍA. “Angie fue la primera persona con la que conversé sobre lo que me había pasado. Me pregunté cuántas personas no habrán vivido algo similar”.

Durante su primera temporada, formada de doce capítulos, se conversó sobre relaciones personales, parejas, amor y desamor, desconfianza, lealtad y amor propio. Entre sus invitados se encontraban María Gabriela de Faría, Christian McGaffney, Juan Pablo Carrizo, Bettina Romina, Ana María Simón y Maritere Lee.

“Para la segunda temporada queremos abrir el paraguas y abarcar otros temas como la maternidad”, contó Gómez.