Christian Clavier: Prefiero los papeles cómicos, me divierten más

El actor francés Christian Clavier, popular por su participación en las sagas de "Astérix y Obélix" y "Los visitantes", prosigue esa trayectoria con la secuela "Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho...ahora?, pues con la edad, confiesa, prefiere los papeles cómicos, sencillamente porque se divierte más.

En una entrevista concedida a EFE junto con el director de la película, Philippe de Chauveron, Clavier dijo: "hacer papeles dramáticos es más fácil, pero cuanto más mayor me hago, mejor me lo paso interpretando papeles cómicos".

Clavier comenzó, de hecho, su carrera en el teatro cómico de Le Splendid, un café-teatro fundado por un colectivo de actores durante los años 70 con los que realizó numerosas películas de género burlesco.

En la comedia "Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho...ahora?", Clavier sigue su interpretación de Claude Verneuil, un notario gaullista, católico, de familia burguesa que vive en Chinon, en plena ruta de los castillos del Loira, y que acaba por aceptar la relación de sus cuatro hijas con descendientes de inmigrantes en Francia, un abogado musulmán argelino, un empresario desempleado judío, un banquero chino y un actor negro procedente de Costa de Marfil.

En esta segunda entrega de las cuitas de la familia Verneuil, el director, que también es guionista, partió de "comentarios que muchos franceses de origen magrebí o africano hacían sobre su intención de marchar de Francia por su situación o su religión y la imposibilidad de prosperar en el país".

A Chauveron le pareció atractivo ese tema y la contradicción que creaba en el protagonista: "En la primera película, Claude Verneuil habría estado encantado de que todos sus yernos se fueran del país, y en esta intenta justamente lo contrario".

No piensa Chauveron que Francia vaya tan mal como uno de los personajes vocifera: "depende de qué día, bueno mañana sí, que hay convocada una huelga, pero todo es una broma, no soy yo quien lo dice".

El director percibe que "en los cinco años transcurridos desde la anterior, en esta película el espectador ve a una familia que se conoce mejor, por tanto, hemos querido abordar otros temas, más allá del racismo".

Se trata de "una crónica familiar, por tanto, han ido evolucionando y también me intereso por la actualidad, así que hay cosas que aparecen, pero lo importante es hacer reír, es el objetivo principal".

Clavier matiza esta respuesta con humor: "En el caso de mi personaje no hay evolución, es exactamente igual que en la primera. No se ha acostumbrado mucho a la situación, sólo un poquito", remarca en castellano.

Y añade: "Le encantan sus nietos, pero no es un personaje mejor que en la primera, sigue siendo políticamente incorrecto".

Piensa el actor que aporta al personaje de Claude "sus ganas de jugar" y revela: "Me divierte este personaje, me divierto como un niño, es el personaje más infantil, es como un niño, pues en realidad las hijas son más razonables, la mujer es razonable, los yernos son razonables porque están muertos de miedo, pero él no, dice lo que se le pasa por la cabeza, es un loco y además es divertido".

Sobre la continuación, Chauveron comenta que "cuando un filme tiene tanto éxito de taquilla es normal que tanto el productor, los actores y yo mismo estuviéramos prensando en una segunda parte, y como se trata de una comedia familiar se puede seguir contando cosas sobre esta familia".

Con más de siete millones de espectadores, "Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho...ahora?" se convirtió en la película francesa más taquillera del año y por ello no es extraño que, como dice Chauveron, "ya estamos pensando en hacer una tercera parte, una trilogía como Harry Potter".

"Ya estoy escribiendo el guion y el año que viene comenzaremos", avanza Chauveron, a lo que Clavier lanza una única petición: "Que sea en Egipto".

Aunque pueda extraerse una cierta reivindicación de la Francia de provincias, la intención de Chauveron no era más que "mostrar la belleza de Chinon".

Clavier, que se ve demasiado viejo para continuar interpretando a Astérix, acaba de escribir el guion de una película, que contará en el reparto con Benoît Poelvoorde, Gérard Depardieu, Virginie Hocq, Thierry Lhermitte o Rossy de Palma, y que llevará por título "Do you do you Saint-Tropez".

En esta película, que se rodará durante 2020, Clavier interpretará a su primer inspector de policía, Jean Boullin, "una especie de Maigret, al estilo de los que interpretaban Peter Sellers con Blake Edwards", con una historia situada en el Saint Tropez de los años 70.#