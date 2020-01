Vista de una de las salas de la exposición en Barcelona.

¡Cuánto se ha dicho del dios del manga y en febrero de 2019 nosotros también dijimos mediante un merecido artículo! Lo que jamás pensamos fue que nueve meses después estaríamos disfrutando de una exposición de originales realizados por el maestro Tezuka para sus icónicos manga.

El manga en el museo

Osamu Tezuka,la expo

Los últimos años han sido muy buenos para el manga y sus amantes: en 2018 la cuadragesimaquinta (45) edición del Festival de Angoulême realizó una retrospectiva de la obra de Osamu Tezuka titulada “Manga no kamisama”, en la que se presentaron dibujos originales del autor; en 2019 el British Museum de Londres acogió la exposición titulada “Manga”, que cubría la historia del medio y trabajos de renombrados autores; al mismo tiempo, la Japan house exponía “This is Manga, the Art of Urasawa Naoki”, una interesante muestra de los trabajos de dicho autor, entre originales y reproducciones a gran escala.

En Cataluña, España, a finales de este mismo año se celebró una fecha importante. El otrora conocido como Salón del Manga —ahora Manga BCN— cumplía 25 años ininterrumpidos de celebrar la cultura popular japonesa y tenía algo especial en mente. Como nos comentó Oriol Estrada Rangil, asesor de contenidos para Ficomic (Federació d'Institucions Professionals del Còmic) encargada del Manga BCN junto con el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), el Festival de Angoulême, la Japan Foundation y la Editorial Planeta —encargada del catálogo— hicieron posible que la Tezuka Expo presentada en Francia viajase hasta Barcelona para el deleite de muchos.

Osamu Tezuka,la expo

Los fanáticos del manga se cuentan por millones y con diversos gustos. Gracias a Marc Bernabé sabemos que solo en 2018 se publicaron en Japón 12,977 nuevos tomos. Muchos de sus autores serán reconocidos, pero les será prácticamente imposible superar a Tezuka, quien publicó su primer manga en 1947 y creó más de setecientas historias de las cuales otras tantas se adaptaron para la televisión. Sus obras siguen vivas y atraen ingentes cantidades de admiradores en todo el mundo, a pesar de que en 2019 se conmemoraron treinta años de su desaparición física.

Siendo un amante de sus obras, al saber que el MNAC acogería la exposición, decidimos no desperdiciar la oportunidad ya que es muy difícil que estos eventos se den en nuestras latitudes. La muestra abrió el 31 de octubre y cierra sus puertas mañana 6 de enero, y aprovechando unas millas acumuladas, nos dimos a la tarea de buscar los pasajes gratis e iniciar el periplo que nos llevaría por siete aeropuertos, cinco aviones, dos días volando y un viaje en tren de Madrid a Barcelona, para disfrutar los originales de este idolatrado mangaka.

Osamu Tezuka,la expo

La muestra

Doscientos dibujos originales y algunos celuloides de varias animaciones, obras como Dodoro, Astroboy, Oda a Kirihito o su versión manga de Crimen y Castigo, formaban parte de los más de cincuenta títulos expuestos, que serían vistos por primera vez en España. Los originales, recortados, pegados, reparados con liquid paper, a tinta china, acuarela o lápiz se alejan de la imagen impoluta que nos dan los tomos y sin embargo, el trabajo detallista del maestro se aprecia en cada uno de ellos.

Osamu Tezuka,la expo

La exposición se vuelve abrumadora, no obstante, la satisfacción que producen las imágenes y la sensación de cercanía al autor al ver el dibujo original de una historia que había leído, me acompañaron obsesivamente varios días.

Fotografiamos prácticamente toda la muestra e incluso, a pesar de no ser admirador de los selfis, valía la pena hacerse un par. Mientras las revisábamos en Panamá, nos percatamos de que hay pocas de la sala completa, un espacioso lugar que permitía el disfrute individual. Como si fuera poco, se reeditó el catálogo de Angoulême al español, el cual es un deleite por el nivel de detalle de las imágenes y las descripciones que se ofrecen. Para este artículo decidimos sacrificar el texto en favor de las imágenes; esperamos que las disfruten, tanto como nosotros lo hicimos.

Osamu Tezuka,la expo

El autor es catedrático de la Universidad de Panamá y Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad.