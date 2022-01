Japón de norte a sur

La moderna Shibuya, una de las áreas más visitadas de Tokio por la juventud. viajeajapon.jp

El Nihon retto –archipiélago japonés– cuenta con más de 6 mil 800 islas, políticamente divididas en 8 regiones y 47 prefecturas. Por supuesto hay miles de lugares hermosos, las atracciones turísticas, culturales, culinarias y de ocio son innumerables, pero a la vez es una ardua tarea para los turistas que no solo deben buscar alojamiento y escoger entre tanto que hacer y la distancia que están dispuestos a recorrer. Este año iniciamos una serie de 8 artículos en los que pretendemos dar a conocer las preciosas atracciones que nos ofrece Japón.

Nihon retto

Japón tiene una superficie de 377,975 km cuadrados con una extensión de más de 3 mil km, la distancia equivalente a viajar por carretera desde la ciudad de Panamá, hasta Guadalajara en México. La mayor parte de sus núcleos poblacionales se encuentran en áreas costeras, ya que su territorio es mayormente montañoso y de difícil acceso. Las estaciones son bien marcadas, lo que permite al viajero escoger la época para visitar, según el tipo de eventos o lugares a disfrutar, lo cual es otro reto a la hora de planear itinerario.

Aunque han pasado casi 170 años de la apertura de Japón al mundo, todavía mantiene una aura mística que el Estado ha aprovechado para venderse como destino turístico. Japón mezcla las tradiciones con la modernidad, lo antiguo con lo tecnológico y las creencias primigenias con las modernas. Sus urbes son megalópolis en toda regla que contrastan con lo despoblado de lugares campestres, y estos contrastes son sus mayores atractivos.

Lo tradicional es muy valorado en Japón. viajeajapon.jp

Japón cuenta actualmente con 23 patrimonios de la humanidad declarados por la Unesco, 19 son Patrimonio Cultural y el resto Patrimonio Natural, que serán los primeros de la lista. El recorrido se iniciará al norte en la región de Hokkaido e irá “bajando” a Tohoku, Kanto, Chubu, Kansai, Chugoku, Shikoku y Kyushu, que incluye la prefectura de Okinawa. Los tópicos a tratar por región serán los matsuri, jardines, castillos, templos y santuarios, platos típicos, museos y la última moda, las giras virtuales.

'Matsuri'

La palabra podría traducirse como 'festivales' y varían entre festividades religiosas, civiles y locales con preeminencia de los dedicados al sintoísmo, la creencia animista de Japón. Incluyen desfiles, presentaciones, bailes y procesiones. Se calcula que en el país pueden realizarse 300 mil matsuri, por supuesto algunos se repiten en las diferentes regiones y prefecturas, pero solo hablaremos de los más representativos, de mayor atractivo y asistencia.

Jardines

Las jardines japoneses son el equivalente a nuestros parques y son miles, ya que se consideran desde los pequeños jardines residenciales hasta el más imponente con 3 millones de metros cuadrados de superficie. Los tamaños, formas y tipos varían, lo que hace que ninguno sea igual a otro, cada uno tiene algo especial.

Los jardines japoneses son muy apreciados tanto por los lugareños como por los visitantes. viajeajapon.jp

Castillos

Los castillos eran usados como fortificaciones, casas de los señores feudales o el emperador; en la actualidad hay más de 100: Originales, reproducciones, algunos en perfecto estado y otros donde solo queda la huella del lugar que ocuparon. Los que se encuentran en buen estado y pueden ser visitados son un deleite, tanto por su arquitectura, como por sus exhibiciones.

Templos y santuarios

En Japón conviven pacíficamente creencias y religiones. Existen 13 diferentes denominaciones budistas y 57 escuelas, con más de 75 mil templos en todo el país. Los santuarios son más de 80 mil dedicados a uno o varios kami –dioses, deidades– de las creencias sintoístas primigenias.

Santuarios y templos comparten espacio con modernos edificios viajeajapon.jp

Platos típicos

Las artes culinarias son muy diferentes a las nuestras, por tanto un atractivo más del país; incluso, la Unesco declaró como patrimonio inmaterial la cocina washoku denominada por la entidad como “la práctica social, competencias, tradiciones y conocimientos que hay al momento de producir, tratar, cocinar y servir los alimentos”. Por último, en cada una de las regiones hay platos típicos o diferentes formas de preparar los tradicionales.

Museos

Existen más de 5 mil museos de historia, arte y ciencias, pero si se busca con lupa, se encuentra una gran cantidad que se dedica a temas específicos como sake, mangakas –dibujantes de cómic japonés–, automóviles, cinematografía, además de museos al aire libre que, por lo menos a uno, la visita es imprescindible.

Japón de norte a sur

Giras virtuales

Dentro de todo lo trágico de esta pandemia, la inventiva para sobrevivir a nivel global no ha dejado de sorprender y los japoneses no se han quedado atrás, como dice el dicho “si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña”. Algunos tour operadores han creado paseos virtuales por ciudades, sitios icónicos, así como clases de cocina, origami o papiroflexia, furoshiki –el arte de envolver con tela regalos u objetos a transporta– e incluso es posible deleitarse viendo presentaciones de geishas en vivo.

Para la elaboración de estos hemos contado con la ayuda de Masatoshi Watanabe, buen amigo y guía turístico radicado en Tokio, además del sitio viajeajapon.jp, gracias a los cuales hemos obtenido fotografías e información sobre detalles importantes para estos recorridos. Esta selección no habría podido ser posible sin la ayuda de ambos.

Amigos lectores: ¡Buen viaje presencial o virtual al país del sol naciente!

El autor es catedrático de la Universidad de Panamá y doctor en comunicación audiovisual y publicidad