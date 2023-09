David prepara una ‘sacudida’ cultural en su distrito

Teatro, danza, gastronomía, cine y fotografía son solo algunas de las actividades que la Semana de Arte y Cultura del distrito de David (Sacudida) que se desarrollan desde el inicio de la semana, por prima vez en su historia.

El evento, que se lleva a cabo durante la tercera semana de septiembre, tras la aprobación del Acuerdo Municipal No. 30 de 19 de septiembre de 2022, reúne a diversos exponentes del arte y la cultura nacional e internacional.

Félix Del Cid, coordinador general de Sacudida, dijo a La Estrella de Panamá que esta es la "primera semana de arte y cultura, que se realiza en el interior del país".

Se trata de una actividad que busca diferenciarse de otros eventos culturales al no centrar su enfoque en el folclor local, sino abrir la puerta a representantes de otras partes del mundo. "Cuando pensamos en cultura, solemos señalar nuestro folclor y, aunque es importante, no queremos dejar por fuera los aportes de la cultura internacional", menciona.

El programa, que dio inicio el pasado 16 de septiembre y finalizará este 23 de septiembre, cuenta con la participación del espectáculo teatral 'Bichos do Brasil', de la compañía brasileña Pia Fraus. También cuenta con una cata de tequila y representantes de la Embajada de Marruecos.

La embajadora de Marruecos en Panamá, Bouchra Boudchiche, comenta a La Estrella de Panamá, que aunque es común que la labor de los embajadores esté en buena parte vinculada con el distrito capital, eso no significa que no se deban apoyar eventos que se realizan en todo el país. "Mi labor no está solo en la capital. Es muy importante desarrollar vínculos en otras regiones del país, para consolidar las relaciones entre la sociedad panameña y Marruecos", considera Boudchiche, quien se muestra complacida la participación de su nación en esta semana de actividades.

Recuperar a los artistas

"Chiriquí está perdiendo a sus artistas, tenemos una fuga de artistas, pues los jóvenes interesados en desarrollar carreras afines, suelen salir de la provincia, en busca de mejores oportunidades y muy pocos vuelven", analiza Del Cid, quien considera que su provincia "no ha podido desarrollar todo su potencial artístico".

Es por eso que el presidente de la organización Nido de las Artes y promotor de Sacudida, considera que esta actividad, que tiene previsto ser replicada de forma constante, puede servir de precedente para "recuperar" a los amantes de las artes.

"Nosotros comenzamos a llevar funciones de ópera a las comunidades apartadas y vimos como las personas lloraron, pues no creían en que ellos estaban viendo algo así, en sus comunidades", relata.

Según del Cid, la idea de Sacudida iba a desarrollarse antes, pero la pandemia los retraso. Ahora, con un Acuerdo Municipal, que no les ha aportado fondos, pero sí legitimidad, quieren que este tipo de conceptos se consoliden en la provincia.

Aunque la actividad cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura, a nivel de infraestructura, el promotor cultural considera que es necesario que halla mayor participación del Estado. "Queremos decirle a las autoridades, que el arte y la cultura es un derecho humano, que debe estar disponible para todas las personas, aunque no vivan en la capital", apunta.

"Como chiricanos, nosotros reconocemos nuestras raíces agrarias, pero también queremos poder alimentar nuestra mente y espíritu con arte y cultura", plantea el artista, quien considera que esa provincia tiene el potencial de volverse un "polo cultural" que descentralice las ofertas culturales de la capital.

Programas sobre eventos

Del Cid alega que es necesario "salir de la cultura de los eventos y entrar a una de programación" que los impulse a hacer de Sacudida, algo más que solo un evento anual. "Los eventos pasan y desaparecen, la programación deja un impacto constante en la comunidad".

"Si queremos recuperar a nuestros artistas en Chiriquí debemos crear una cultura local vibrante, que permita a las personas vivir de lo que aman, pero para llegar a eso es necesario impulsar una educación en cultura", concluyó.