Cáncer de mama triple negativo, una amenaza para las mujeres jóvenes

El avance tecnológico y medicinal para el tratamiento del cáncer de mama es uno de los motivos de esperanza para millones de mujeres alrededor del mundo.

El cáncer de mama triple negativo (Cmtn) es el subtipo de cáncer más desafiante en cuanto al tratamiento, debido a que se caracteriza por ser más agresivo y por ende tener una tasa de supervivencia más baja que los otros subtipos de cáncer de mama.

Los investigadores Andrea Manzano y Thomas Hofmarcher profundizaron sobre los retos socioeconómicos de las mujeres con este padecimiento, en su estudio, 'Mejorando los resultados para las mujeres con cáncer de mama triple negativo en América Latina', publicado este año por el Integrating the Healthcare Enterprise (IHE).

En América Latina, menos del 25% de cáncer de mama pertenece al subtipo triple negativo. En la región la tasa de supervivencia depende del estado del cáncer y esta puede variar entre un 77% a 12%, sin embargo, al menos un 60% de las pacientes logra recuperarse de la enfermedad en la región.

“El Cmtn es uno de los cuatro subtipos de cáncer de mama; este encierra aquellos tumores que no expresan o no se alimentan de las hormonas que produce la mujer y que además de eso tampoco se alimenta de una proteína que crea el cáncer de mama llamada HER2. No es el más frecuente, pero tiene la peculiaridad de que es de los más agresivos porque tiende a ser un tumor que acumula muchas mutaciones genéticas y tiende a ser más resistente a varios tratamientos”, explicó el doctor José Pinto, jefe internista de la Unidad Oncológica de Azuero, en una conversación con La Estrella de Panamá.

Este mismo especialista destacó que a diferencia de otros subtipos, el Cmtn suele afectar a mujeres más jóvenes, especialmente a aquellas con antecedentes familiares de cáncer de mama.

“En el mundo y en Panamá detectamos cada vez más el cáncer de mama en jóvenes o en edades más tempranas, y ahí empieza la agresividad de este subtipo de cáncer”, mencionó.

La obesidad, el consumo de alcohol o nicotina, el sedentarismo y la densidad mamaria también pueden ser elementos que propicien el crecimiento de un tumor de Cmtn en pacientes jóvenes, por lo que es importante cuidar estos aspectos de su salud, según los expertos.

La etnia es otro factor de riesgo que también está relacionado con este diagnóstico. Según los investigadores, así como el doctor Pinto, las mujeres afrodescendientes y las mujeres hispanas tienen un mayor riesgo de desarrollar Cmtn en comparación con mujeres caucásicas, por razones que aún son desconocidas.

Con más de 2 millones de detecciones a nivel global, el cáncer de mama es la causa de mayor cantidad de decesos relacionados al cáncer en mujeres, de acuerdo con los últimos datos presentados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Esta misma entidad asegura que en América Latina se detectan al menos 491.000 casos de cáncer de mama al año y en este mismo tiempo 106,.91 mujeres latinas mueren a causa de esta enfermedad.

En el caso de Panamá, solamente el año pasado se presentaron 1.016 nuevos casos de cáncer de mama, y este año ha habido 578 más, según las cifras de enero hasta agosto del Instituto Oncológico Nacional (ION), siendo el cáncer de mama el más común entre la población panameña.

Esto se debe a que a pesar de las nuevas metodologías para tratar de una manera más eficaz el cáncer de mama, todavía hay barreras socioeconómicas que impiden el acceso equitativo a estas herramientas o predisponen a las pacientes a situaciones que pueden empeorar su diagnóstico.

La arista socioeconómica

Para mejorar las expectativas de vida de las pacientes con CMTN, Manzano y Hofmarcher mencionan en su investigación que la detección temprana y el tratamiento adecuado son fundamentales, sin embargo, en América Latina todavía existen una serie desafíos en cuanto a esto como la falta de pruebas diagnósticas para identificar biomarcadores, la deficiente coordinación entre los proveedores de servicios de diagnósticos y tratamiento, la limitada disponibilidad de patólogos, oncólogos y radiólogos así como la falta de una formación y capacitación continua adecuada.

Todo esto sin mencionar la carga económica del diagnóstico que podría dividirse en costos directos o costos relacionados con el consumo de recursos de la enfermedad; los costos indirectos que tienen que ver con la pérdida de productividad debido a la enfermedad y costos de cuidados informales, que reflejan el valor del tiempo dedicado por familiares y amigos para brindar cuidados no remunerados.

“La paciente que recibe este tratamiento requiere del apoyo familiar, al ser un diagnóstico que merma emocional, económica y socialmente a las personas. Uno [como doctor] ve a familias que se mantienen muy fuertes, pero también hay familias que flaquean en medio de todo el proceso e inclusive parejas que terminan por no soportar todo lo que involucra el tratamiento”, señaló el doctor Pinto en cuanto a esto.

En países como México, la carga económica del CMTN representa un total de $49,065 al año por paciente, sin embargo, el costo del tratamiento y otros servicios puede variar dependiendo de la etapa en la que se encuentre el tumor, así como el nivel de la atención de la paciente.

De acuerdo con Thomas Hofmarcher, uno de los investigadores de 'Mejorando los resultados para las mujeres con cáncer de mama triple negativo en América Latina', el tratamiento del CMTN tiene el mismo impacto económico a que una mujer con cáncer de mama dejara de trabajar permanentemente, por lo que en muchas ocasiones los medicamentos y otro tipo de cuidados son inaccesibles para las pacientes.

Por su parte, el doctor Pinto mencionó que aunque existen tipos de tratamiento más eficaces para el CMTN, no todas las mujeres panameñas pueden acceder a estos. El ION y el sector de salud público siguen trabajando con el tratamiento usual de quimioterapia con inmunoterapia para las pacientes.

“Nosotros aspiramos que en el transcurso de los próximos años, en la medida que el presupuesto del Instituto Oncológico sea adecuado, podamos lograr el acceso a estos tratamientos, pero si nos recortan el presupuesto no podemos aspirar a tener acceso a estas mejores terapias, por eso es importante”, concluyó el jefe internista de la Unidad Oncológica de Azuero.