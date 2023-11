Alessa invita a quitarse las máscaras con 'Primitivo', su primer sencillo

Portada del álbum 'Naturalessa'. Cedida

Bailando en una pista con luces neón y rodeada de bailarines enmascarados, aparece Alessa en el videoclip de “Primitivo”, un tema que invita a “quitarse las máscaras de miedos e inseguridades para tener relaciones más genuinas. Me he quitado mis máscaras y he dejado todo a un lado y hacer música tal como soy”, comparte la artista a La Estrella de Panamá.

“Primitivo” es su primer sencillo en solitario, escrito en colaboración con la compositora panameña Grettel Garibaldi y producido con Dominique Moreno. “Esta canción explora esas primeras sensaciones que experimentamos al conocer a alguien nuevo, cuando esa persona nos atrae de manera irremediable”.

La canción da apertura a su primer álbum, Naturalessa, que nace luego de reencontrarse y reconocer a qué quería dedicarse realmente. También surge tras dos años sin poder cantar por una lesión que presentó en las cuerdas vocales. Alessa destacó la labor de Diana Durán como coach, quien la ayudó a volver a cantar.

“Ella logró pulir de nuevo mi voz e hizo que mi cuerpo recordara cómo colocar la voz para poder cantar de nuevo. Las canciones las compusimos entre Grettel Garibaldi, Dominique Moreno y yo. Por semanas nos sentamos en el estudio a componer. Decidí hacer un show sensorial, con estímulos; por ejemplo, en la canción 'Agua', quiero que se sienta el agua, que huela a mar y que se baile como si estuviésemos dentro del agua”, cuenta la cantante.

La cantante panameña Alexandra Lezcano, conocida como Alessa Cedida

El álbum es una mezcla de géneros, “de sonidos interesantes. Quise mostrar versatilidad, no quiero cantar el mismo tempo o el mismo beat en todas las canciones. Tengo baladas, rock, pero dentro del electro pop, que es más anglosajón; acá en Latinoamérica está empezando. Lo estoy haciendo en español y agregándole ritmos latinos”.

De Alexandra Lezcano a Alessa

Desde su infancia, Alexandra Lezcano, conocida como Alessa, ha estado involucrada con el arte. “Mi familia hace música. Mi papá es guitarrista; mi hermano es cantante, bajista y pianista; mi otro hermano es baterista; mi mamá es cantante; mi abuela es poeta; todos mis primos son músicos. Entonces, crecí en una familia de músicos”.

“A los cuatro años empecé mis clases de ballet, tablas, danza moderna y danza en general. A los cinco comencé clases de piano, y a los seis, de canto. Desde los 10 años empecé a componer canciones, hace poco encontré un cuaderno con mis composiciones y es increíble, escribía del amor, ¿qué sabía una niña de 10 años del amor? (risas)”.

Relata que luego comenzó a componer baladas, cantó góspel y ópera junto a su hermano. “Competí en festivales de danza internacionales, gané premios. Para mí el arte era mi vida”. Tuvo que hacer un alto en su carrera artística. Estudió medicina. Además, sufrió una lesión en las cuerdas vocales que le impidió cantar durante dos años.

Ejercer como médica no la hacía completamente feliz. Un día decidió irse a conectar con la naturaleza. Entre Altos del María y San Carlos, entendió que realmente lo que quería era dedicarse a la música. También comprendió que cuidar la naturaleza era parte de sus propósitos de vida y se atrevió a hacer cambios.

Actualmente trabaja como médica ocupacional durante las mañanas. En las tardes es artista. Compone, canta, produce música, hace arte.

“Quise descubrir más de la naturaleza antes de hacer música. Contacté a la Fundación Reef Restoration Panamá. Empecé a restaurar corales, quería sentir que estaba haciendo algo positivo por el medio ambiente. No puedo explicar lo viva y feliz que me sentí después de varios años, de ahí nació mi concepto musical”.

El objetivo de Alessa es dirigir un porcentaje de las ganancias que genere con regalías y shows, a fundaciones que se dediquen al cuidado del medio ambiente y a la protección de animales. “Con eso me siento completa. Estoy participando activamente en proyectos de corales y hemos realizado limpiezas de playas. Espero, en el futuro, poder participar en reforestaciones, reciclaje, y protección y rescate animal. Para mí no se trata solo de aportar monetariamente, sino de involucrarme”, expresa.

¿La inteligencia artificial podría reemplazar a os músicos convencionales?

“Han tomado voces de artistas y han creado canciones con inteligencia artificial (IA), pero soy fiel creyente de que el sentimiento no lo crea la IA. Tampoco crea experiencias. Lo que quiero transmitir con mi disco no es algo que una inteligencia artificial pueda escribir. Todavía no hemos llegado al punto en el que pueda transmitir sentimientos y emociones. Esto es algo que quiero mantener puro en mi disco”, opina Alessa.

“La música puede considerarse superficial para algunas personas, pero para mí la música mueve sentimientos. A través de mi arte quiero poder transmitir este amor por la naturaleza y poder concienciar del valor que tiene. Desde ahí dije: 'quiero hacer un disco conceptual'. Nació la idea de hacer los elementos de la tierra y Elementos se llama mi EP que está próximo a salir.