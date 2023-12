'La Brecha' que no se puede ignorar

La obra será presentada en el Espacio Cultural San Lorenzo, avenida Cuba, calle 17 Este, del lunes 11 al miércoles 13 de diciembre a las 7:30 pm. Cedida

La migración es un derecho humano, eso es cierto, pero cuando se realiza atentando contra la salud física y emocional de las personas se convierte en un problema. Ejemplo de esto, es lo que sucede en el Tapón de Darién. Pues los casos de violaciones hacia los derechos humanos de miles de migrantes no cesan.

'La Brecha' es una obra de teatro que aborda la migración con una mirada crítica. Será presentada en el Espacio Cultural San Lorenzo, avenida Cuba, calle 17 este, del lunes 11 al miércoles 13 de diciembre a las 7:30 pm.

La propuesta artística —con el apoyo de Iberescena— es coproducida por Panamá y Costa Rica. La dirección y dramaturgia se encuentra a cargo de Jorge Hugo Carrillo Padilla. Las actuaciones serán realizadas por Patricia Betancourt, Raimon Hernández, Cristian Cortés y Jaime Newball.

Su director Hugo Carrillo comentó que la movilización de las personas ha querido abordarla ,desde hace, aproximadamente, seis años. Con 'La Brecha' sería su segunda oportunidad de tratarla. En Guatemala también dirigió una puesta en escena sobre la migración.

Algo que pudo haber incidido es el hecho de que es migrante. Carrillo, guatemalteco emigró a Costa Rica en 1985. Sus motivos de migración fueron distintos; Se exiló porque durante el siglo pasado Centroamérica se encontraba en un conflicto armado.

Los pormenores de la obra

En 'La Brecha' existen tres personajes principales que migran hacia su destino. Pero no cuentan con las adversidades que les presenta el entorno. Esto los envuelve en un viaje en círculo, es decir que van y vuelven al mismo punto de partida; y se pierden en la montaña, explicó el director durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

“No hay personajes de niños, niñas y adolescentes porque es un tema delicado, hay que saber trabajarlo. No se quiso abordar desde esta perspectiva, aunque se sabe que el tapón del Darién lo atraviesan familias, pero se prefirió no hacerlo”.

En la obra de teatro, el punto de partida es lo que sucede en el Tapón del Darién, no se menciona, pero se deduce, no hay duda, detalló Hugo Carrillo, ya que se prefirió no colocar nombres específicos donde se presenta la migración. “El fenómeno de la migración no solamente pasa aquí, también en Europa. Los que cruzan el Canal de Suez. Los que van de Cuba a Miami. La gente que emigra a Costa Rica (...). No quisimos limitarlo a un punto geográfico específico, sino dejarlo abierto”.

¿Es un problema la migración?

“Allí está el motivo por el cual la gente se va, porque no tiene acceso a agua, a la comida. Las condiciones de vida son precarias (...) La clase política tiene que tener la voluntad política de cambiar y no la codicia de robar. Se debe erradicar la pobreza. Que todo el mundo tenga una vida digna” JORGE HUGO CARRILLO

Los organizadores de la actividad consideran que “la migración, para algunos, es un peligro para el status quo provocando políticas internas con tendencias conservadoras e incluso xenofóbicas; el discurso del rompimiento de la cohesión social y los conflictos generados por un choque cultural, colocan al migrante en el territorio de la desventaja”.

Se desestabiliza el status quo, sentenció Hugo Carrillo, porque arriba una masa humana a un país que va a desequilibrar el estatus que ya se tiene. Es decir, la clase media se ve amenazada. Se dice en los países de origen que “nos vienen a quitar nuestro trabajo”. Y no es así, a juicio del director. La cohesión social también se ve amenazada porque se considera que “se les quitará lo que les pertenece”.

A partir de esas experiencias es que se construyen los comentarios xenofóbicos. Además se verbalizan en comentarios muy sutiles, como “usted no es de acá”. Ahí se delimita la frontera, agregó.

En la nota de prensa de la 'La Brecha' se indica que “abordar la migración desde el hecho teatral implica una gran responsabilidad, no sólo artística, sino humana. El ser humano es nómada por naturaleza; se mueve, se embarca y desembarca de múltiples maneras, sin embargo, emigrar por motivos que desbordan el entendimientos razonable de la convivencia ha crecido más que nunca, haciendo de este éxodo humano un 'problema', cuando el problema real no deviene del emigrar en sí mismo”.

Sobre este planteamiento, el director acotó que si los países de origen de este éxodo humano, las condiciones de vida fueran diferentes, este fenómeno sería muy diferente. Es decir, si los países tuvieran una distribución de la riqueza más equitativa. Si hubieran fuentes de trabajo, [tal vez no existiera]. El problema no es el migrante, sino del país de donde sale.

“Allí está el motivo por el cual la gente se va, porque no tiene acceso a agua, a la comida. Las condiciones de vida son precarias (...) La clase política tiene que tener la voluntad política de cambiar y no la codicia de robar. Se debe erradicar la pobreza. Que todo el mundo tenga una vida digna”.

'La Brecha' es producida por el actor panameño Jaime Newball, quien considera que este ejercicio ha sido interesante, no solamente para él, sino para los actores. “Entender más la dinámica de la creación. Cómo adobar los personajes. Ha sido una experiencia muy nutritiva como actor y realizador”.

La espalda de la sociedad

“Como sociedad no hemos mirado bien qué es lo que está pasando. En este proceso de investigación, lo que me ha llamado la atención, es que, existen personas que cruzan a diario el Tapón del Darién, según las estadísticas más de 11 mil personas. Uno comienza a cuestionarse: qué obliga a un individuo a abandonar su casa para emprender una travesía solamente cargando una esperanza”, puntualizó Newball.

El productor agregó que obtuvieron testimonios de personas que piensan que cruzar el Tapón del Darién “es como ir al parque Omar y no es así. Hay un montón de cosas que pasan en el camino, desde poder tener la resistencia para cruzar la selva. Ser violados. El hambre, la sed. Hay tantas voces que se han quedado en el camino y nunca nadie habla de ellos, y se quedarán en el olvido. A partir de todas las investigaciones, como artista uno tiene la necesidad de hablar de esto, y ser consciente de que ocurre”.

“La migración podría pasarle a cualquiera, porque hoy se está aquí y mañana no se sabe qué puede pasar en nuestro país. De la nada, tenemos que tratar de ir a un mejor, entre comillas, lugar buscando mejores posibilidades sin saber si vamos a lograr mejores posibilidades de cruzar o no. Con todo lo que digo, esto no me hace ajeno al problema”, concluye.