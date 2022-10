Animalistas protestan en Nueva York para que España cambie protección animal

Esta no ha sido la única protesta de la jornada, en Madrid cientos de animalistas se han concentrado este domingo frente a la sede del PSOE en la capital española

Animalistas se han concentrado este domingo en Nueva York frente al Consulado de España para pedir que el Partido Socialista (PSOE) retire la enmienda al proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales que “excluye” a los perros de caza y a otros animales empleados en actividades profesionales.

La protesta, a la que asistieron una docena de personas acompañadas por sus mascotas, fue organizada por No Dogs Left Behind y una coalición de más de 120 organizaciones españolas.

"Cada año, después de que termina la temporada de caza, los galgos corren el peligroso destino de ser maltratados, asesinados o liberados para que mueran de hambre en las calles de España", relata en un comunicado No Dogs Left Behind.

La organización, además, destaca que estos perros "no tienen voz y necesitan el apoyo del público para defenderlos y exigir la misma protección que tienen los otros tipos de perros en España".

"No podemos permitir que se apruebe esta legislación. Es un movimiento hacia atrás que resultará en la pérdida de innumerables vidas", explicó el fundador de No Dogs Left Behind, Jeffrey Beri, quien fue a la protesta acompañado de su galgo, Aitana, perro que llegó a Nueva York este mes huyendo del maltrato animal en España.

Esta no ha sido la única protesta de la jornada, en Madrid cientos de animalistas se han concentrado este domingo frente a la sede del PSOE en la capital española.

El proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, confeccionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, inició su trámite a principios de octubre tras el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto y, desde su aprobación como anteproyecto de ley hace casi ocho meses, ha generado rechazo en algunos círculos animalistas.

Entre las novedades de la Ley se encuentra la obligación de identificar a todos los animales de compañía y la cría exclusiva por criadores registrados, la formación obligatoria para las personas que convivan con mascotas o la prohibición de sacrificios salvo por motivos sanitarios y eutanásicos.

También se prohíben los circos con animales salvajes y la comercialización de perros, gatos y hurones en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales.

El pasado 13 de septiembre, el PSOE registró una enmienda para que el proyecto de Ley no se aplique a los perros de caza ni a otros animales empleados en actividades profesionales, como policía o rescate, o a los que se dediquen a tareas específicas como la ganadería o la cetrería.