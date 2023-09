Luis Miguel lleva $25 millones recaudados en lo que va de gira

Con 20 conciertos sold out el astro mexicano batió los récords de shows consecutivos en el Movistar Arena. cmnevents.com/

Con más de 220 mil espectadores y $25 millones recaudados Luis Miguel impuso récords en Argentina y Chile mientras se prepara para continuar su gira, informó la productora CMN y Fénix Entertainment en un comunicado de prensa.

Con 20 conciertos sold out el astro mexicano batió los récords de shows consecutivos en el Movistar Arena de Buenos Aires y Santiago “con una impecable puesta en escena, deleitando a más de 220 mil fanáticos que ovacionaron en cada canción a su ídolo”.

Luis Miguel sigue haciendo historia con una recaudación de $25 millones, que lo ubican entre los artistas latinos más taquilleros de todos los tiempos. “Sin sumar aún las cifras de “Luis Miguel Tour 23/24” el artista reúne un total de 567 conciertos, 319 millones de dólares recaudados y 4.3 millones de personas reunidas en sus shows, según datos registrados desde la década de 1990 por Billboard Boxscore.

Durante los primeros conciertos de los más de 140 anunciados hasta el 2024 el Sol de México, acompañado por sus 42 músicos, presentó un setlist con cerca de 20 canciones. El pop, el bolero y el mariachi sonaron de manera perfecta con éxitos, como Será que no me amas, Suave, Culpable o no, Dormir contigo, Usted, Inolvidable y México en la piel.

“Luis Miguel permanece en la cúspide como el ícono de la música hispana en el mundo y alista todo para continuar desde el próximo 15 de septiembre en Las Vegas su gira por Estados Unidos, México y Canadá”, dijo la producción.