De Rusia para el mundo: el imperio del vodka

Las primeras destilaciones de vodka se hicieron entre los siglos VIII y IX. Shutterstock

Desde su uso en la medicina durante las primeras civilizaciones eslavas hasta las noches de cóctel, el vodka ha sido un componente imprescindible. La bebida, originaria del este de Europa, sigue ganando popularidad a nivel mundial entre los conocedores del licor gracias a su gran versatilidad, para el uso en la coctelería. Siendo una de las más frecuentes en la vida nocturna en Panamá, hoy exploramos un poco de su nacimiento y desarrollo en el mercado.

Un poco de historia

Según la Enciclopedia Británica, la palabra vodka es un diminutivo del término eslavo voda, que significa agua, por lo tanto la traducción directa sería agüita.

El registro más antiguo de la palabra vodka puede encontrarse siglos después en Polonia, en documentos legales del ducado de Sandomierz, un pequeño territorio feudal en la época medieval del país.

Esta bebida no solo es producida en Rusia. Países como Japón y Estados Unidos también tienen grandes casas que se dedican al Vodka. Shutterstuck

Los primeros registros del vodka se dan en el siglo VIII, antes de que las naciones que conforman el cinturón del vodka como Rusia, Polonia y Ucrania se formaran. Pero fueron los campesinos de estos países quienes realizaron por primera vez la fermentación de plantas ricas en almidón, como el trigo y la patata para crear esta bebida destilada, con el objetivo de darle un uso medicinal.

No es hasta el reinado de Catalina II de Rusia que el vodka empieza a ser producido en fincas de alta calidad, quitando impurezas y perfeccionando la técnica de destilación mediante el carbón vegetal y la destilación por columna. La última fue creada por Robert Stein en 1826, transformándola en una bebida cristalina y de alto valor.

Por temas de logística, la producción de vodka pasó de ser personal, en hogares comunes a grandes casas de producción para lograr los estándares actuales que tiene este tipo de licor.

Esta bebida llegó al continente tras la Primera Guerra Mundial en la década de 1930 con la ayuda de los soldados estadounidenses que le dieron una rápida propagación. Con la Segunda Guerra Mundial, el vodka dejó de prepararse solamente en Europa del este, y países como Estados Unidos crearon sus propias casas de producción.

En países latinoamericanos como El Salvador, México y Chile el consumo de Vodka es alto, siendo de las preferidas. Shutterstock

Vodka para todos

“Necesitas probar muchos tipos de vodka para saber las diferencias, y practicar todos los días”, es lo que comenta Francois Thibualt, el maestro de bodega creador del vodka Grey Goose, a la revista australiana Bartender al hablar de cómo catar las diferencias entre los distintos vodkas. Hoy por hoy en el mercado hay variedades de vodka con la intención de complacer los diferentes gustos de los consumidores.

Por un lado está el vodka blanco, que es clásico. “Se trata de un tipo de alcohol más neutro, con menos calorías y azúcar, que también lo hace menos perjudicial para la salud”, explica Edgar Camaño, sommelier de Caliope Steakhouse, a La Estrella de Panamá.

Es perfecto para hacer bebidas que puedan darle un poco más de contraste, como cócteles. El 'Laguna azul', 'Ojos verdes' o el 'Chocolate martini' se caracterizan por el buen aroma y frescura; están hechos a base de vodka blanco gracias a la versatilidad de este tipo de vodka.

Algunos favoritos

Pero también existen diversos tipos de vodka saborizado, que son la mezcla de esta destilación con otros extractos naturales. A diferencia de los cócteles, para las variaciones saborizadas no se utilizan más de dos ingredientes, pues se extrae solamente el néctar de la fruta natural y se mezcla con la bebida original sin dejar de lado la elegancia que caracteriza a este licor. De hecho, los sabores predilectos para los panameños son frambuesa, sandía y manzana, porque son fáciles de encontrar y asequibles, afirma Edgar Camaño.

La primera saborización del vodka fue con pimienta, al ser ambos ingredientes del trago 'Bloody Mary'; en bares de Nueva York se dio la idea de mezclarlos en una sola bebida y obtuvo un éxito rotundo dando paso a otras combinaciones con frutas como frambuesa, durazno, mango y manzana.

Por otro lado, mezclas con vainilla, kurant y citrón también son populares.

Impresiones alrededor del mundo

Actualmente, países ajenos al occidente europeo producen su propio vodka: Japón, Finlandia, Suecia y Alemania son algunos ejemplos.

En países latinoamericanos como El Salvador, donde el vodka es la bebida alcohólica de mayor consumo, Chile, Uruguay y México donde también es bastante popular entre los usuarios, es imposible negar que el vodka tiene una importancia cultural fuera de Rusia y el este de Europa.

En Panamá, para el último estudio de venta de bebidas alcohólicas realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) en 2021, se vendieron $173.173 en vodka, lo que representa 54.791 litros, solamente en los seis primeros meses de ese año.

Comparado con 2020, se vendieron 19.747 litros más y se hicieron casi $11.000 más. “El vodka tiene un consumo mayor al ron y la ginebra en discotecas y bares especializados en la coctelería”, aporta Camaño, desde su experiencia como sommelier.

Además, el consumo de bebidas destiladas como el vodka representa un 33% y estas tienen una aceptación del 77% entre adultos con edades de 18 a 26 años, según resultados de un estudio de mercado realizado en Colombia el año pasado para la revista Mundo Fesc.

Otro estudio realizado en la Wroclaw University of Economics and Business de Polonia, donde se hace una análisis de preferencias con escogencia discreta entre consumidores de esta bebida, muestra que el vodka con sabor a fruta es el predilecto de los usuarios.

Finalmente, una investigación macroeconómica realizada por la revista Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, sobre la pandemia y las tendencias de restaurantes en 2021, afirma que después de la reapertura económica, nuevos establecimientos como bares y cervecerías contaban con bebidas que estaban hechas de vodka en su mayoría, dentro de su menú, demostrando la importancia de este brebaje para los negocios de alcohol y la vida nocturna en diferentes partes del mundo.