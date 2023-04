Industria gastronómica despide al icono español de la gastronomía local

Masoliver destaca como uno de los pioneros del buen comer en Panamá. Redes sociales

“Me convertí en panameño por elección y trato de contribuir a mantener la cocina panameña viva, pero siempre conservando mis orígenes y mi cocina. Quiero mucho a los que me quieren y siempre estoy para ayudar a quien me lo pide y a quien no me lo pide”, expresó el chef Pedro Masoliver en uno de sus post de Instagram hace más de dos años, en el cual explicaba un poco de su historia y su amor por la comida.

Sin duda, la cocina panameña perdió este fin de semana a una de sus figuras más emblemáticas. El chef Pedro Masoliver, considerado por muchos profesionales de la escena gastronómica panameña como un mentor, colega y amigo, vivirá siempre en la memoria de sus comensales y en la de aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en la misma cocina que él.

Masoliver inició su carrera como chef en 1984, y durante su trayectoria logró compartir la cocina con los chefs Nicolás Pequerau, Antonio Ferrer, Antonio Bosch y Paul Vinay, entre muchos otros.

El chef era reconocido por sus restaurantes café Balear y Chef Masoliver, entre otros.

Tuvo la oportunidad de cocinar en diferentes regiones de España, luego en Nueva York y finalmente en Panamá, en donde dedicaría sus esfuerzos a la mezcla gastronómica de la cocina española y panameña.

Desde su llegada al istmo en 1991, Masoliver brindó sus años de experiencia tras el fogón y su pasión por la cocina a la comida panameña, logrando aportes trascendentales en la gastronomía local.

La chef Elena Hernández mencionó a La Estrella de Panamá que Masoliver fue uno de los pioneros de la cocina local. En la década de 1990 fundó el Vino Club junto a Willy Diggelman, Rafael Ciniglio y Pascal Finet, en el cual enseñaron a muchos a apreciar el vino y el buen comer. De esta manera nacen las primeras ferias de vino realizadas en Panamá.



Hernández rescata la “pasión por la cocina” de Pedro. Así como su lucha para levantarse cada vez que caía y la entrega a 1.000% en un país que no era el suyo, pero adoptó como propio, detalles del chef español que jamás podrá olvidar. “Continuaba luchando de la mano de todos sus colegas para generar respeto por nuestra industria”, fueron sus palabras.

Durante su labor en el istmo, el chef Pedro abrió múltiples restaurantes en la ciudad de Panamá, entre esos su reconocido café Balear, que se ubicaba en Bella Vista, Can Masoliver en El Cangrejo y, más adelante, Chef Masoliver, que abrió en 2021. También destacó por su participación como jurado del programa de cocina “Top Chef”, en el cual compartió la juraduría con el chef Charlie Collins.

“Para mí en lo personal fue una gran experiencia [trabajar junto a Pedro], como todos los cocineros, en ocasiones tuvimos diferencias en la parte positiva, pero siempre nos levantamos de esa mesa como miembros del jurado de 'Top Chef' en un común acuerdo y de una manera muy profesional”, comentó el chef Charlie Collins a La Estrella de Panamá.



Masoliver no solo le dejó a Panamá su sazón española, su forma de ser es una de las características de su persona que jamás podrán olvidar sus colegas y seres queridos. Múltiples chefs panameños han compartido experiencias junto a Pedro y su carácter expresivo.

El español siempre fue claro: fuera de palabra o gesto, no dudaba en aceptar su rudeza y difícil forma de ser. Las malas palabras o los gritos eran parte de su manierismo, sin embargo, también admitía que todo lo que hacía venía de su corazón y buena intención.

Por otro lado, Stephane Días, propietario de La Kafet y amigo de Pedro Masoliver, describe al español como “el chef más rockero de Panamá” debido a su actitud. Destacó lo siguiente en una conversación con este medio: “El sueño de cada cocinero es tener su propio restaurante, así lo hizo Pedro desde hace más de 30 años, con altas y bajas, pero siempre [procurando] perseverar, soñar, amar, cocinar y atender. Su sinceridad en la industria de los restaurantes era única”.

También señaló que obtuvo un gran aprendizaje del chef Masoliver. No prestar atención a los malos comentarios, ser fuerte y valiente son las enseñanzas que le dejó Pedro. “Los chefs tienen que ponerse la capa para seguir adelante, porque la vida de chef no es nada fácil”.

El 25 de abril la familia Masoliver Sánchez realizará las honras fúnebres del chef, en donde familiares, amigos y conocidos tendrán la oportunidad de darle el último adiós en el Santuario Nacional del Corazón María, en la avenida Samuel Lewis a la 1:30 p.m.