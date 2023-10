El arte culinario al estilo tijuanense

Desde pequeña sus padres la llevaron a mercados, sobre todo asiáticos, lo que despertó su interés por la gastronomía. Cedida

Adria Marina nunca pensó en dedicarse a la gastronomía de manera profesional pero siempre le gustó consentir a las personas y hacerlas sentir bien con sus invitaciones y los platillos que les preparaba. “Eso es algo de cocineros”, expresó mientras conversaba vía Zoom con La Estrella de Panamá.

Su historia con el arte culinario empezó a temprana edad cuando sus padres la llevaban a mercados, sobre todo asiáticos donde muchos alimentos le llamaron la atención y le despertaron mucho interés. En la actualidad, es una chef reconocida con una carrera en ascenso, dueña de tres restaurantes en Tijuana, Baja California, donde fusiona diferentes técnicas, tendencias e influencias, siendo la comida tijuanense su principal inspiración.

Sencilla, con casi ni una gota de maquillaje, sentada en el suelo con una computadora enfrente, la chef con doble nacionalidad (mexicana y estadounidense) compartió con el diario sobre sus vivencias en la cocina, el momento en que supo que era la gastronomía a lo que se quería dedicar, las enseñanzas que aquel mundo le ha brindado, y su más reciente logro: ser jueza en la segunda temporada de Top Chef VIP en el que pondrá a prueba las habilidades culinarias de 20 celebridades.

Sus inicios formales

Adria Marina forma parte del grupo de jueces de la segunda temporada de Top Chef VIP junto a Antonio de Livier y Juan Manuel Barrientos. Cedida

De adolescente, Adria obtuvo su primer trabajo formal dentro de un parque de diversiones. “Ahí había tres opciones: atención al cliente, restaurante o el área de alimentos y salvavidas” mencionó. “Yo obviamente me fui por el área de alimentos y ahí me di cuenta que me encanta lo que se vive dentro de una cocina y ese ambiente de estar estresado, apurado, tener tiempos y lograr metas. Desde entonces llevo 20 años dedicándome a la gastronomía sin parar”, dijo.

Así inició un mundo de mezclas y sabores para Adria en el que se ha dedicado a formar sus propios platillos y recetas llenos de cultura y sobre todo, amor para aquellos quienes buscan una mejor vida.

“Mi cocina está enfocada en la vida fronteriza. Es una mezcla de culturas de esas personas que quieren emigrar por una mejor vida y cruzar la frontera. A Tijuana viene mucha gente de todas partes del mundo con esa meta y en ellas me enfoco”, contó.

Para la chef, su cocina “no tiene reglas” y utiliza los elementos e ingredientes a los que tiene acceso para reflejar eso en cada uno de sus platos.

Su Instagram se conforma de imágenes de platillos, ya sean hechos por ella o de sus restaurantes favoritos. Redes Sociales

Una chef en el siglo XXI

En su plática con el diario, Adria mencionó muchas de las enseñanzas que la gastronomía le ha dejado a lo largo del tiempo. “Todavía para las personas de mi generación no era muy común que una mujer se desarrollará profesionalmente porque siempre tenemos el trabajo más importante del mundo que es ser mamás”, expresó.

“Estamos en un momento de cambio y nos toca demostrar que no somos iguales hombres y mujeres pero aun así tenemos los mismos derechos y tenemos la misma capacidad para lograr metas siempre y cuando se nos brinden las mismas oportunidades”, agregó.

Sobre esto, enfatizó el hecho de que el mundo está cambiando y con ello, la participación de las mujeres en él también, lo cual debe ser aceptado, celebrado y reconocido.

En cuanto a su manejo y personalidad dentro de la cocina, Adria explicó que le encanta el estrés que el espacio conlleva. “Me encanta estar apurada y sentir esa adrenalina pero también soy una persona muy organizada. Me gusta planear y tener ese control dentro de mi cocina. Soy muy exigente con el manejo de todo y sobre todo con la limpieza dentro de mi área de trabajo. De lo contrario, me produce cierta incomodidad”.

De sus platillos favoritos, la chef mexicana disfruta mucho de las cocciones largas y crear nuevas preparaciones con lo que tiene a mano. “Me gusta mucho mezclar todo tipo de ingredientes y hacer algo nuevo. Tener un resultado diferente”. Mientras está en ese proceso de “invención” le gusta tomar todo tipo de ingredientes que le sobraron de comidas anteriores y mezclarlos para obtener lo que ella describe como “una sorpresa” y de paso “dejar los refrigeradores limpios sin tener pérdidas”.

Un reconocimiento entre celebridades

El logro más reciente de Adria será formar parte del equipo de jurados de la segunda temporada de TopChef VIP, lo que reconoce como “un reconocimiento a tu trayectoria”.

En esta edición participan celebridades como Sebastián Villalobos, Arturo Peniche, Juan Pablo Gil, Lorena de la Garza, Génesis Suero y Tony Balardi. Antonio de Livier y Juan Manuel Barrientos tomarán el papel de jueces junto a Adria para calificar y ser los mentores de la nueva temporada del programa.

“Tener el honor de hacer lo que te gusta y que alguien reconozca eso y sobre todo una celebridad que has admirado desde muy pequeña es increíble. Es gratificante para mí también porque así como ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos. Convives con gente tan entregada, apasionada y talentosa y no hay nada como eso”, expresó.

La chef explicó que como profesional de la gastronomía también ha aprendido mucho de las celebridades con las que ha compartido set, puesto que “tienen esa inocencia mágica de inventar a su antojo lo que ellos deseen y muchas veces, esos inventos terminan siendo buenos descubrimientos para los que somos parte de este mundo que quizás tenemos una visión muy estructurada llena de reglas”.

“Ellos llegan a romper todo ese molde y darnos una visión de algo nuevo que nosotros nunca habíamos visto”.