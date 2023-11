El galardón se entregará en Río de Janeiro, Brasil, este 28 de noviembre en la ceremonia de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2023

Restaurante Cordero de Caracas gana el ‘American Express One To Watch’

El restaurante fue fundado en junio de 2022 por el chef Issam Koteich y su socio Pedro Khalil. Cedida

Cordero de Caracas ha sido nombrado el restaurante ganador del "American Express One To Watch 2023" como parte de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Según los organizadores, es la primera vez que un restaurante de la ciudad de Caracas gana este galardón internacional.

El restaurante fue fundado en junio de 2022 por el chef Issam Koteich y su socio Pedro Khalil. De acuerdo con los expertos, está “a la vanguardia de un reciente renacimiento gastronómico en Caracas”.

El galardón se entregará en Río de Janeiro, Brasil, este 28 de noviembre en la ceremonia de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, la cual es patrocinada por S. Pellegrino & Acqua Panna.

Koteich y Khalil, ambos venezolanos y de origen sirio y libanés-gallego, respectivamente, se asociaron cuando Koteich regresó a Venezuela después haber trabajado por dos décadas en el sector gastronómico en América Latina, Europa y Dubái.

En 2021, Khalil lanzó el Proyecto Ubre como la primera finca en Venezuela dedicada a la cría de corderos assaf “con el fin de acercar a más personas a la carne de cordero, una proteína poco consumida en el país”, destacó el comunicado de Latin America’s 50 Best Restaurants

Añadió que una visita a la finca en Mompote, a unos 40 minutos de Caracas, Koteich descubrió “su amor por el producto” y una pasión por encontrar formas innovadoras de preparar el cordero.

William Drew, director de contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants, comenta que desde mediados de 2022, la misión pionera de Cordero y su emocionante oferta culinaria se ha robado la atención de los gastrónomos, no sólo del país, sino de toda la región.

“Su rápido ascenso marca un despertar gastronómico en Caracas a medida que se posiciona en el mapa culinario de América Latina y revoluciona el enfoque de la región en servir cordero de alta calidad”, destacó Drew.

Mientras que Koteich y Khalil comentaron que se sentían “muy honrados de ser reconocidos internacionalmente y aún más de ver nuestro país y los productos locales de calidad que presentamos en Cordero elevados para que todo el mundo los vea”.