OMS recomienda impuesto a la bebidas azucaradas

Las bebidas azucaradas son todos los tipos de bebidas no alcohólicas que contienen azúcares libres.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó aplicar un impuesto a las bebidas azucaradas.

La obesidad, el sobrepeso y las enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con la alimentación representan un importante desafío de salud pública y, a la vez, una grave amenaza para el desarrollo económico y social de la Región de las Américas.

De acuerdo con información de la OMS en los últimos veinte años, ha aumentado sustancialmente la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población adulta (62,5% en el caso del sobrepeso y 28,6% en el caso de la obesidad en el 2016).

La prevalencia también ha aumentado significativamente en la población infantil y adolescente. Los datos disponibles muestran que entre 20 y 25% de esta población presenta sobrepeso u obesidad.

La OMS recomienda reducir el consumo de azúcar mediante una tributación efectiva de dichas bebidas como parte del conjunto de políticas costo-eficaces y basadas en la evidencia que se indican en el Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020.

Los impuestos sobre las bebidas azucaradas ofrecen un beneficio triple para los gobiernos porque mejoran la salud de la población, generan ingresos y pueden reducir los costos conexos de la atención de salud y las pérdidas de productividad a largo plazo.

Las bebidas azucaradas son todos los tipos de bebidas no alcohólicas que contienen azúcares libres, es decir, las bebidas carbonatadas o no carbonatadas, los jugos y bebidas a partir de frutas o verduras, los concentrados líquidos y en polvo, el agua saborizada, las bebidas energizantes y deportivas, el té y el café listos para beber, y las bebidas lácteas saborizadas.

Desde el 2016, el Departamento de Enfermedades No Transmisibles (NMH) de la OPS ha trabajado en la elaboración de indicadores estandarizados y comparables del porcentaje que los impuestos indirectos representan en el precio minorista de las bebidas azucaradas.

“Los impuestos sobre las bebidas azucaradas pueden ser una herramienta poderosa para promover la salud porque salvan vidas y previenen enfermedades, al tiempo que promueven la equidad en salud y movilizan ingresos para los países que podrían usarse para lograr la cobertura universal de salud”, dijo el Dr. Ruediger Krech, Director de Promoción de la Salud en la OMS.

Al mes de marzo del 2019, 21 Estados miembros de la OPS de América Latina y el Caribe aplicaban impuestos selectivos al consumo de bebidas azucaradas: seis de 14 países en el Caribe y 15 de 19 en América Latina. Once países no aplican impuestos de este tipo, incluidos Colombia, Cuba, República Dominicana, la República Bolivariana de Venezuela y la mayoría de los países del Caribe.

En América Latina y el Caribe, la tasa de mortalidad atribuible a las bebidas azucaradas es más alta que en cualquier otra región.

Si bien 21 de los 33 Estados Miembros de la OPS en América Latina y el Caribe aplican impuestos selectivos al consumo de bebidas azucaradas, su diseño y las tasas son muy heterogéneos, y la mayoría podría aprovecharse aún más para mejorar su impacto en el consumo de bebidas azucaradas y en la salud.

Impuestos en Panamá

En el 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de Panamá la Ley 114 que establece un impuesto de 7% a las bebidas gaseosas, 5% para el resto de bebidas azucaradas y 10% para los jarabes, siropes y concentrados para la producción de bebidas azucaradas.

Se establece el impuesto selectivo de bebidas azucaradas, que será de 7% para las bebidas gaseosas, 5% para el resto de las bebidas azucaradas, ya sean de producción nacional e importadas, y de 10% para los jarabes, siropes y concentrados para la producción de bebidas azucarada.

La tarifa del impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas del 7%, también será aplicada sobre la partida arancelaria 22.02.

En Panamá, el 90% de los pacientes desconoce que padece de esta enfermedad En Panamá, un 90% de la población que sufre de diabetes, lo desconoce.

La diabetes es una de las principales enfermedades crónicas, que si se complica, puede ocasionar ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o amputación de los miembros inferiores.

Esta enfermedad no transmisible, aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente, o cuando el organismo no utiliza de forma eficaz la insulina que produce.