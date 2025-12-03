Banesco Panamá presenta el concierto ‘Melodías de Esperanza’ junto a la Red de Orquestas y Coros Juveniles en el Teatro Nacional

Banesco Panamá presentó el concierto “Melodías de Esperanza”, una propuesta cultural realizada en el emblemático Teatro Nacional de Panamá, que reunió a destacados talentos de la Red Nacional de Orquestas y Coros Juveniles, proyecto auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Cultura. La noche resaltó el poder transformador de la música como motor de unión, inspiración y progreso social.

El evento contó con la asistencia de miembros del cuerpo diplomático acreditado en Panamá, autoridades del gabinete del Gobierno Nacional, clientes, aliados estratégicos y representantes del sector cultural, quienes participaron en una velada dedicada al fortalecimiento del arte como herramienta de cohesión social.

La actividad se desarrolló en un ambiente propicio para la reflexión y el agradecimiento propio del cierre de año. La música ocupó un lugar central como lenguaje universal capaz de conectar generaciones y fortalecer comunidades. El Teatro Nacional, reconocido como una joya histórica y cultural del país, se convirtió en el escenario ideal para destacar el talento juvenil y el impacto social del arte.

A nivel internacional, el Grupo Banesco mantiene un compromiso sólido con la promoción cultural a través del Fondo Editorial Banesco en América, iniciativa que busca preservar el patrimonio literario, histórico y folclórico. A su vez, ABANCA y Afundación impulsan en Europa una de las colecciones de arte corporativas más destacadas de España, junto a exposiciones y proyectos que refuerzan la sensibilidad cultural en las sociedades donde operan.

En Panamá, este compromiso se refleja en el apoyo continuo desde hace nueve años a la Red Nacional de Orquestas y Coros Juveniles. El programa ya ha impactado la vida de más de 8,000 estudiantes en todo el país y ha fortalecido sus habilidades artísticas, además de ofrecer herramientas para su desarrollo integral. Los jóvenes integrantes han llevado su talento fuera de nuestras fronteras y han representado al país con excelencia, disciplina y gran sensibilidad artística.

Durante el evento, Alfonso Prieto, Presidente Ejecutivo y Gerente General de Banesco Panamá, destacó la importancia del concierto y su impacto en la juventud panameña:

“Melodías de Esperanza nace desde el corazón, como un abrazo a la cultura, a la juventud y al futuro de nuestro país. Cuando invertimos en nuestros jóvenes, sembramos esperanza, construimos sueños y fortalecemos el alma de Panamá.”

Prieto también señaló su aspiración de convertir este concierto en una tradición anual que mantenga vivo el reconocimiento al talento juvenil y al poder transformador del arte.

Banesco extendió un reconocimiento especial a los maestros, directores, equipos técnicos, familias y aliados estratégicos que hacen posible la evolución de esta iniciativa. Su labor impulsa la formación de músicos de excelencia y, al mismo tiempo, de ciudadanos comprometidos y líderes con visión de futuro.

La entidad también expresó su agradecimiento a sus clientes y aliados por la confianza depositada durante todo el año, un respaldo que impulsa la innovación y refuerza el compromiso del banco con el desarrollo cultural y social del país.

“Melodías de Esperanza” se posiciona como un espacio que acerca la música a la comunidad y fortalece la conexión entre cultura y desarrollo social. Con esta iniciativa, Banesco reafirma su papel como agente comprometido con un Panamá más próspero, inclusivo y lleno de oportunidades.