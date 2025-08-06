Comunicado abierto a la ciudadanía y las autoridades de Sun Tower Mall

El Centro Comercial SUN TOWER MALL, representado por la Sociedad Proyectos Rosa, S.A. hace del conocimiento público que por más de una década, hemos albergado en nuestras instalaciones diversas comercios y entidades del Estado, dentro de las cuales se encuentra la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.

ETESA, con la cual se ha mantenido con las anteriores administraciones un trato cordial y de respeto, dentro de la relación comercial, estando siempre a su disposición para los requerimientos mutuos.

Que, con la entrada de la nueva administración, con la cual ha sido casi nula la comunicación, hemos enfrentado una serie de ataques y difamaciones en contra de nuestro centro comercial, con el único ánimo de poder justificar la mudanza a otras instalaciones, para lo cual iniciaron un proceso de Contratación Directa en Panamá Compra, que se encuentra pendiente de aprobación por el Concejo Económico Nacional (CENA) y posterior refrendo por parte de la Contraloría General de la República.

Que dado que al 31 de diciembre de 2025 vence el contrato de arrendamiento, se le ha enviado varias comunicaciones a la Gerencia de ETESA, proponiéndole la renovación del contrato, como se ha venido dando, con la diferencia que se le propuso, por ser un arrendatario de vieja data y el área que alquilan , un arriendo de NUEVE BALBOAS CON 00/100 (B/.9.00 X mt2) por metro cuadrado, con lo cual tendrían un ahorro significativo, pero han preferido realizar ataques mediáticos, difamaciones y falsedades, para justificar la mudanza a un local comercial, que está en gris, donde se pagaría casi un 50% más de arriendo por metro cuadrado. Incluso por la premura del tiempo, faltando menos de 5 meses para el vencimiento, se les ha ofrecido una alternativa de prorrogas parcial, para que tengan el tiempo suficiente de realizar cualquier mudanza, si es lo que desean hacer, pero no hemos sido escuchados.

Por ello, nos vemos en la obligación de aclarar que el SUN TOWER MALL si cumple con el estándar de condiciones que señala la Gerencia ETESA que necesita para sus operaciones como se indica a continuación:

1. Infraestructura y ubicación estratégica: Sun Tower Mall cuenta con una estructura moderna y robusta, arrendatarios de larga data y espacios disponibles, con precios competitivos. Su ubicación ofrece acceso al Corredor Norte y Sur, transporte público (autobuses, taxis y metro a futuro), seguridad permanente y estacionamientos amplios.

2. Espacio adicional disponible: Si la empresa ETESA considera que está experimentando hacinamiento como lo manifiestan, para justificar su mudanza, tenemos oficinas y espacios disponibles de forma inmediatamente a menor costo. Situación que ellos conocen de antemano.

3. Estacionamientos: Actualmente se les asignan áreas para estacionar 250 vehículos y en caso de necesitar más espacios, saben que se les puede proporcionar. Contrario donde aspiran a alquilar.

4. Suministro de agua: El centro comercial SUN TOWER cuenta con un tanque de reserva de agua de 100,000 galones, lo que garantiza el suministro continuo. Nunca ha habido escasez del vital líquido y ETESA y su personal lo saben bien, no como ahora quieren alegar para justificar el nuevo alquiler.

5. Control de plagas: Contamos con certificados actualizados mes a mes de fumigación y control de plagas. Las afirmaciones mal intencionadas de la nueva administración de ETESA sobre roedores y bacterias son infundadas y se les ha enviado copia de los certificados emitidos mes a mes.

6. Seguridad: Mantenemos vigilancia continua y no existen reportes de robos, hurtos ni incidentes relacionados con la seguridad.

7. Fugas de gas: Ante la queja presentada por la nueva administración de ETESA, se solicitó una inspección formal al Cuerpo de Bomberos, se contrató una empresa de monitoreo de aire, así como un arquitecto y un ingeniero estructural.

Todos los informes confirmaron la inexistencia de fugas o contaminación. Los resultados fueron compartidos con ETESA.

8. Canon de arrendamiento: La empresa ETESA paga actualmente Diez Balboas por metro cuadrado (B/.10.00/m²) más un balboa con 50/100 (B/.1.50/m²) por mantenimiento interno y externo. Por lo que la afirmación efectuada ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de que se les exige un pago de B/.17.00/m² es completamente falsa y temeraria. Este canon de tan solo Diez Balboas ($10.00), se ha mantenido estable durante años, a pesar de la inflación lo cual lo puede confirmar la contraloría General de la República. Anualmente ETESA paga la suma Ochocientos ochenta y ocho mil, ochocientos con 28/100 (B/.888,800.28) al año, por 7,994.19 Mts2, en comparación contra un Millón doscientos treinta y dos mil cuatrocientos noventa con 36/100 (B/.1,232,490.36) al año, por 6734.92 Mts2que pretende ETESA pagar, en el Edificio donde quiere contratar directamente con tan solo 150 estacionamientos incluidos en esta renta.

Lamentamos profundamente la falta de voluntad de diálogo por parte de ETESA.

Nuestros reiterados intentos de reunión han sido ignorados. Esta actitud no solo afecta la relación comercial, sino que expone al Estado panameño a un gasto innecesario y mayor, en caso de concretarse el traslado que quieren hacer a un inmueble más costoso, donde pagarían la suma de quince balboas con 25/100 ($15.25) por metro cuadrado y que adicional a esto requerirá millonarias adecuaciones para el funcionamiento apropiado de ETESA y no tendrá la misma cantidad de estacionamientos asignados actualmente para colaboradores y usuarios.

Independiente del derecho legítimo que tenemos para defender nuestra reputación empresarial, como parte del Estado Panameño, también hacemos un llamado al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría General de la República, la Autoridad de Transparencia y a las autoridades competentes para que se vele por el correcto uso de los fondos públicos. Lo más sensato y sostenible para la empresa ETESA, no es cambiar de arrendatario a uno más costoso, sino construir su propio edificio para lo cual hace ya varios años vendieron una propiedad con ese fin, y el sindicato de empleados así lo ha exigido.

En virtud de lo anterior, se solicita públicamente el cese inmediato de la campaña de difamación y desprestigio que no solo nos perjudica comercialmente, sino que genera un precedente peligroso para el Estado y los contribuyentes, con lo cual solo buscan justificar una mudanza. Aun con todo ello, reiteramos estamos abiertos al diálogo, en el marco del respeto por las instituciones y nuestro compromiso con la verdad y la transparencia.

Por la transparencia, por el país y por el buen nombre del Sun Tower Mall, dejamos constancia pública de nuestra posición.

Atentamente,

Juan Sabat Kafie

Gerente

Sun Tower Mall

Las opiniones expresadas en este comunicado son responsabilidad única de su autor y quienes sufragan su publicación.