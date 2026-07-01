De una mesa improvisada a liderar el mercado: la historia de Drinking, pionero de las barras móviles en Panamá

Todo comenzó con una invitación que parecía rutinaria. Mientras trabajaba como bartender en un restaurante, una clienta le pidió atender un evento en su residencia. Guillermo Rivera aceptó la propuesta sin imaginar que aquella decisión cambiaría el rumbo de su vida profesional. Al llegar encontró una realidad que hoy recuerda con claridad: debía preparar bebidas desde una mesa improvisada, sin la comodidad ni las herramientas necesarias para ofrecer un servicio de buena calidad. “Me tocó atender desde una mesa. Era incómodo porque no tenía dónde colocar las botellas, el hielo ni los implementos. Ahí entendí que existía una necesidad que nadie estaba resolviendo”, recuerda. Esa inquietud se convirtió en una oportunidad de negocio. Rivera diseñó sus primeras barras portátiles y comenzó a ofrecer un servicio que, hasta entonces, era prácticamente desconocido en el país. Así nació Drinking Barras Móviles, una empresa que hoy acumula cerca de dos décadas de operaciones formales y que fue pionera en introducir este concepto en el mercado panameño.

Una experiencia más allá de servir bebidas

Lo que comenzó como el alquiler de una barra evolucionó rápidamente hacia una experiencia única y especial para todo tipo de eventos sociales y corporativos. Drinking Barras Móviles entendió que los clientes no solo buscaban un bartender, sino la posibilidad de disfrutar sus celebraciones y desprenderse de la logística del servicio. “Nosotros hicimos que la gente entendiera que podía convertirse en un invitado más de su propia fiesta. Ese fue el cambio que introdujimos en el mercado”, reseña Rivera. Con el paso de los años, el negocio amplió su oferta incorporando barras personalizadas, estaciones temáticas de coctelería, bebidas sin alcohol, mobiliario, audio, iluminación, personal de servicio, seguridad, valet parking y producción de eventos. Actualmente, la empresa adapta cada propuesta a las necesidades del cliente, desde quien únicamente requiere un bartender hasta quienes buscan encargar por completo la organización de su celebración.

Aprender para innovar

Aunque inició de manera empírica, Rivera comprendió que el crecimiento sostenido y el peso de su marca requería formación profesional. Por ello viajó a Argentina para especializarse en mixología y obtener certificaciones como sommelier, conocimientos que fortalecieron la propuesta, la visión y el valor de la empresa. “La coctelería evoluciona igual que la gastronomía. Siempre aparecen nuevas técnicas, ingredientes y tendencias. Si uno quiere mantenerse vigente, tiene que seguir aprendiendo”, sostiene. Esa filosofía ha permitido que Drinking incorpore constantemente nuevas experiencias, desde cócteles personalizados hasta estaciones temáticas inspiradas en eventos internacionales, festividades o preferencias específicas de cada cliente.

La competencia como motor de crecimiento

Lejos de ver el nacimiento de nuevos competidores como una amenaza a su marca, Rivera considera que la llegada de otras empresas lo impulsó a elevar aún más sus estándares. “Cuando apareció la competencia pensé que era momento de evolucionar para mantenernos como la primera opción. La competencia te obliga a mejorar, estudiar y conocer las nuevas tendencias”, expresa Rivera. Su experiencia previa en restaurantes también resultó determinante para consolidar la marca. Durante años construyó relaciones con clientes que más tarde se convertirían en los primeros embajadores de Drinking. “Muchas personas me contrataban sin siquiera conocer el concepto de barras móviles. Me decían: ‘Si eres tú quien está detrás del servicio, sabemos que va a salir bien’”, esa fue una pieza clave en el posicionamiento de su marca. Ese voto de confianza terminó convirtiéndose en la mejor estrategia de mercadeo. Aunque la empresa ha participado en campañas publicitarias y ha aparecido en diversos medios de comunicación, Rivera asegura que su mayor fortaleza continúa siendo la recomendación de sus propios clientes. “La mejor publicidad que hemos tenido es el boca a boca. La gente nos recomienda porque vivió una buena experiencia.” Hoy Drinking atiende alrededor de 30 eventos por semana, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de la empresa y la confianza construida durante casi dos décadas. Entre sus clientes figuran empresas privadas, embajadas, organizaciones, celebraciones familiares y eventos donde han coincidido con artistas y personalidades internacionales, siempre bajo una premisa de discreción y profesionalismo.

Adaptarse a un consumidor diferente