De una mesa improvisada a liderar el mercado: la historia de Drinking, pionero de las barras móviles en Panamá

Aunque inició de manera empírica, Rivera comprendió que el crecimiento sostenido y el peso de su marca requería formación profesional.Por ello viajó a Argentina para especializarse en mixología y obtener certificaciones como sommelier, conocimientos que fortalecieron la propuesta, la visión y el valor de la empresa.'La coctelería evoluciona igual que la gastronomía. Siempre aparecen nuevas técnicas, ingredientes y tendencias. Si uno quiere mantenerse vigente, tiene que seguir aprendiendo', sostiene.Esa filosofía ha permitido que Drinking incorpore constantemente nuevas experiencias, desde cócteles personalizados hasta estaciones temáticas inspiradas en eventos internacionales, festividades o preferencias específicas de cada cliente.